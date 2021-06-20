نابل: قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها تعليق الأسواق الأسبوعية و منع الحفلات بقاعات الأفراح المغلقة

وات -

أعلن والي نابل محمد رضا مليكة، بعد ظهر اليوم الأحد، عن جملة من الإجراءات الجديدة توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها بداية من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي بالجهة.وأبرز في تصريح ل(وات)، على إثر انعقاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، انه تقرر تعليق الأسواق الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات بقاعات الأفراح المغلقة وتحديد طاقة استيعاب في حدود 50 شخصا بالنسبة للفضاءات المفتوحة، بالإضافة إلى حصر نشاط المقاهي في الفضاءات الخارجية وبنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعابها مع منع الشيشة ولعب الورق وغلق الحمامات والقاعات الرياضية الخاصة.وبين أن الوضع الصحي بولاية نابل دقيق حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا 30 بالمائة وفاق معدل الإصابات اليومية بالفيروس 140 إصابة مع تسجيل معدل 3 وفيات في اليوم الواحد، لافتا إلى أن مجموع الحالات النشيطة تجاوز 1700 حالة منها 500 حالة بمعتمدية نابل.وأشار مليكة، الى ارتفاع مؤشر عدد الإصابات على 100 ألف ساكن الى حدود 616 إصابة بمعتمدية نابل في حين بلغ عدد الإصابات بمعتمديات بني خلاد الحمامات والهوارية وسليمان أكثر من 200 إصابة على 100 ألف ساكن وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين.وأبرز أن طاقة الايواء بالمؤسسات العمومية والخاصة بلغت 80 بالمائة في حين تجاوزت 90 بالمائة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل وخاصة بقسم الامراض الصدرية المخصص للمصابين بفيروس كورونا والذي بلغ طاقته القصوى.