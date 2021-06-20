فيتا2021 : تسعة وزراء افارقة يؤكدون حضورهم الى جانب اكبر المانحين العالميين

وات -

كشف رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، ان تسعة وزراء من إفريقيا أكدوا مشاركتهم في النسخة الرابعة من المؤتمر الدولى " تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا "فيتا 2021" (24-25-26 جوان 2021) وذلك الى جانب عدد هام من رؤساء المؤسسات المالية العالمية والإفريقية.ومن بين المؤسسات المالية العالمية التي ستكون حاضرة في "فيتا 2021، البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية و بنك التصدير والتوريد في أفريقيا وبنك أفريكا فايننس كوربورايشن و صندوق الاستثمار افريكا50.وأكد الجزيري في تصريح ل"وات" انه رغم الأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد-19 إلا انه من المنتظر ان تتميز الدورة التي ستنعقد بالعاصمة تحت شعار "عشرية التحديات"، بحضور هام وعلى أعلى مستوى، ملاحظا انه رغم الوضع الصحي والأزمة السياسية بالبلاد، إلا أن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقوم بمجهودات جبارة لفتح الآفاق ودعم المؤسسات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وخاصة إيجاد التمويلات اللازمة، في ظل شح السيولة في تونس.وسيتم خلال هذا اللقاء الذي سينتظم تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، التفكير في أفضل السبل لتحسين آليات التمويل القادرة على دعم التجارة والاستثمار في إفريقيا. كما سيقع التركيز على الاستراتيجيات الثلاثية التي تسمح لتونس بأن تكون منصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك على تنمية منطقة التجارة الحرة القارية.وحسب منظمي "فيتا 2021" ، ستكون ليبيا ضيف شرف للدورة الرابعة و سيقع تنظيم ورشة عمل لدراسة مشروع اعادة إحياء الطريق العابر للصحراء "طريق العبور" وكيفية تطوير التجارة تونس- ليبيا - إفريقيا جنوب الصحراء.