القيروان: الحجر الصحي الشامل ابتداء من اليوم الاحد وحظر الجولان سيكون بداية من ال5 مساء الى ال5 صباحا

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اكد والي القيروان ،محمد بورقيبة ان الحجر الصحي الشامل بالقيروان سينطلق بداية من يوم الاحد وسيتواصل الى غاية تحسن مؤشرات الوضع الوبائي وان حظر الجولان سيكون بداية من الساعة الخامسة مساء (بدل الثامنة مساء حاليا) الى غاية الخامسة صباحاواضاف في تصريح ل(وات) اثر اجتماع انعقد ليلة يوم السبت بمقر المندوبية الجهوية للصحة بحضور الناطقة الرسمية لوزارة الصحة ،انصاف بن علية ان الحجر الصحي الشامل سيستثني المناظرات الوطنية وبعض المرافق الحيوية فقط ، على غرار محلات بيع المواد الغذائية والخضر والصيدلياتوشدد الوالي على انه سيتم تطبيق تدابير الحظر الصحي التي ستصدر غدا في بيان مفصل، "بكل صرامة وسيتم فرض عقوبات مشددة على كل من يخرق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان"ومن جانبها، اوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في تصريح ل(وات) ان اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل جاء اثر تسجيل 100 حالة وفاة منذ بداية شهر جوان الى غاية يوم امس الجمعة وبسبب تسجيل عدد اصابات تجاوزت 400 اصابة في كل 100 الف ساكنولفتت الى ان الوباء في القيروان وفي جهات اخرى اتخذ صبغة جديدة اتسمت بالنسق التسارعي لعدد حالات الاصابة الذي تغير من اسبوع الى اسبوع اخر ونسبة الحالات الخطرة والوفايات والاصابات المسجلة في صفوف الاطفال والرضعواضافت انه تم القيام بالتقطيع الجيني لبعض الحالات والتي بينت ان اغلب الحالات اصيبت بالسلالة البريطانية التي دخلت الى تونس منذ شهر مارس المنقضي والتي تعد السلالة المهيمنة الى حد الان في تونسواكدت انه سيتم تكثيف عملية التقطيع الجيني لعينات عشوائية تخص الحالات الخطرة والحالات المسجلة لدى الاطفال للكشف عن سلالات اخرى محتملة .