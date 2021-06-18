وزير الصحة: تونس خامس بلد افريقي من حيث عدد الملقحين ضد كورونا

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قال وزير الصحة فوزي مهدي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الجمعة الى ولاية توزر، إن تونس هي خامس بلد افريقي من حيث عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بتلقيح أكثر من 1,5 مليون شخص حتى الآن والثاني بشمال افريقيا بعد المغرب وذلك خلافا لما يروج بشأن بطء نسق الحملة الوطنية للتلقيح.وأوضح فوزي مهدي أن عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد كوفيد 19 ارتفع ليبلغ 2,5 مليون شخص، ملاحظا أن عدد الجرعات التي وفرتها تونس لمواجهة الجائحة قدرت بنحو 1 مليون و600 ألف جرعة من جملة 12 مليون جرعة مبرمجة.وأشار الى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم اقتناء 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفاك" علاوة على دفعات أخرى من لقاح "فايزر" ستصل لاحقا الى البلاد.ولتحسين نسق الاقبال على التلقيح تواصل الوزارة تنفيذ الحملات التحسيسية مع أطراف أخرى للحث على تلقي التلقيح فضلا عن الحملات المتنقلة للتلقيح بغاية تحقيق أهداف على المدى القريب تتمثل في تقليص عدد الحالات الخطرة وكسر حلقات العدوى.وأكد وزير الصحة الاستعداد التام لمواجهة موجة رابعة لجائحة كورونا من خلال توفر كميات كافية من الاوكسيجين بفضل دعم مؤسسات خاصة وفي إطار التعاون مع الجزائر وكذلك أسرة الإنعاش وأسرة الاوكسيجين وذلك رغم الضغط الذي تعيشه المؤسسات الصحية في ما يتعلق بعدد حالات الايواء للمصابين بالفيروس.