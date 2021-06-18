بنزرت: تفكيك عصابة بتهمة الغش في امتحان الباكالوريا

وات -

تم يوم الخميس ببنزرت، إحالة مترشحين اثنين لامتحان الباكالوريا على أنظار الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام بالقرجاني، وذلك بتهمة الغش في اختبار الباكالوريا، باستعمال آلات وسماعات الكترونية ممنوع إدخالها لقاعة ومركز الاختبار، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، مصدر محلي مسؤول.وأوضح المصدر ذاته أن المترشحين عمدا لاستعمال آلات وسماعات الكترونية والمعروفة باسم "vaip" داخل قاعة الاختبار في محاولة للغش، قبل أن يتم التفطن إليهما من قبل الأساتذة المراقبين.وأضاف أنه تم حجز تلك الآلات، وإخطار المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، التي تولت، عقب التحري مع المترشحين، وبعد استشارة النيابة العمومية، إحالتهما على أنظار الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام بالقرجاني.واشار نفس المصدر إلى أن المصالح الأمنية تولت في ذات القضية إدراج شخصين في التفتيش، بالتوازي مع مواصلة العمل على القضية وكشف ما قد يكون خفي منها.وكان المندوب الجهوي للتربية، أكد في تصريح سابق ل"وات"، أنه تم أيضا فتح بحث إداري في محاولة غش لمترشحة عمدت لإظهار هاتف جوال عقب الانتهاء من الامتحان والخروج من قاعة الاختبار،حيث تم حجز الهاتف، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث الإدارية.