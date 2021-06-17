بطولة مصر - فخر الدين بن يوسف يضع الاسماعيلي على طريق الفوز امام غزل المحلة

وات -

ساهم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في فوز فريقه الاسماعيلي على ضيفه غزل المحلة 3-1 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة السادسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.وقص فخر الدين بن يوسف شريط اهداف المباراة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول قبل ان يسجل الناميبي بينسون شيلونغو الهدفين الثاني والثالث للدراويش في الدقيقتين 70 و90 زائد 4. وكان غزل المحلة قلص الفارق في الدقيقة 74 بواسطة فتحي مبروك من ركلة جزاء.ورفع الاسماعيلي رصيده الى 32 نقطة في المركز الحادي عشر مع مباراة مؤجلة امام بيراميدز في حين يملك غزل المحلة في رصيده 31 نقطة في المركز الثالث عشر.