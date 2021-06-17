العرض ما قبل الأول لمسرحية "كابوس أينشتاين" يوم الجمعة بمدينة الثقافة

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يقدم مسرح الاوبرا بتونس يوم الجمعة 18 جوان الجاري العرض ما قبل الأول لمسرحية "كابوس أينشتاين" للمخرج المسرحي أنور الشعافي وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي."كابوس أينشتاين" هو عمل مسرحي من انتاج مسرح الأوبرا-تونس. كتب النص كمال العيادي الكينغ والكوريغرافيا لثريا بوغانمي.وسيكون حاضرا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي وذلك في سهرة يوم 12 جويلية القادم.السفر عبر الزمن الذي سعى آينشتاين لتحقيقه في هذا العمل، يحمله إلى عهد الجاهلية فيجد نفسه في مواقف متناقضة و يتفاجأ هناك بإكتشافات لاحقة لعصره تنبّهه إلى خطر إختلاط الأزمنة وفداحة تحدّيه لنسق الكون و تضعه في مواقف ساخرة وجادة ليكتشف في النهاية أن ما عاشه كان مجرّد حلم تحول إلى كابوس.مخرج المسرحية أنور الشعافي، صاحب مسيرة فنية وابداعية مميزة انطلقت منذ أواخر الثمانينات، إذ قدم من خلالها جملة من الأعمال المسرحية الهامة على غرار "ترى ما رأيت" و"هوامش على شريط الذاكرة" و"من ليلى الى جولييت" و"المسودة" و"رقصة السرو" و"بعد حين" و"أو لا تكون" وغيرها من التجارب المسرحية.شغل الأستاذ أنور الشعافي خطة مدير عام المسرح الوطني التونسي ومدير لمركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين كما خاض عدة تجارب فنية على الصعيد الوطني والدولي بصفته مخرج مسرحي ومؤطر لعديد التربصات وعضو لجان تحكيم في عدة مهرجانات بالاضافة للمشاركات في عدة ندوات فكرية وثقافية.