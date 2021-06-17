الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 17 جوان 2021

وات -

الكاف-كوفيد19:: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة

القصرين-كوفيد19: رصد 47 وفاة و1710 إصابة جديدة خلال الـ14 يوما المنقضية والوضع الوبائي لايزال حرجا

نابل: تسجيل 6 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات البكالوريا

توزر-كوفيد19: تسجيل 24 إصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات منذ 4 أيام

باجة-كوروونا: تسجيل 3 وفيات و152 إصابة جديدة

ّقابس -كوفيد19: تسجيل 20 إصابة جديدة من جملة 81 تحليل تقص

جندوبة-كوفيد19: تسجيل 7 وفيات و47 إصابة جديدة

نابل-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و180 إصابة جديدة

ارتفعت اليوم الخميس حصيلة الوفيات الجملية المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار جائحة "كورونا" المستجد إلى 334 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9857 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 154 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 15 جوان والتي كشفت عن وفاة و62 اصابة جديدة.وأظهر التحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد تسجيل تراجع في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 69 شخصا منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المركز، فيما يخضع حاليا 470 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال العشرة الايام الاخيرة.ومن جهته، افاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات" أن عملية التلقيح تسير بنسق عادي حيث تجاوز عدد الملقحسن ضد الفيروس إلى غاية يوم امس الأربعاء أكثر من 34 الف شخصا.وأضاف أ، هذا الرقم مرشح للارتفاع نظرا لتوفر الإطار الطبي والشبه الطبي اللازم ولبرمجة توسيع مراكز التلقيح لتشمل كل المعتمديات في القريب العاجل، حسب قوله، مجددا دعوته للمواطنين للتسجيل بمنظومة التلقيح "ايفاكس" والى احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه.سجلت الجهة الصحية بولاية القصرين، خلال الـ14 يوما الفارطة، 47 وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" منها 27 حالة وفاة رصدت الأسبوع المنقضي، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الوباء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم الخميس إلى 524 وفاة.كما رصدت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 1710 اصابة ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بالولاية منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020 الى حدود اليوم إلى 15 ألفا و3 إصابات، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، منصف المحمدي.ووصف المحمدي، في تصريح لـ(وات)، الوضع الوبائي الحالي فب الجهة بالخطير جدا والحرج للغاي ، مبينا أن مؤشرات واضحة تؤكد ذلك وفي مقدمتها الإرتفاع المتزايد لحالات الإصابة وحالات الوفاة في جميع معتمديات الولاية المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدا، الى جانب ارتفاع نسبة المرضى المقيمين حاليا بإجنحة الأكسجين في المستشفيات المحلية الستة وفي المستشفى الجهوي بالقصرين.وأصاف أن نسبة الإيواء بالمستشفيات تراوحت بين 90 و 100 بالمائة ( 150 مريضا)، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي والبالغ عددها 7 أسرة، 100 بالمائة، مرجعا تأزم الوضع الوبائي بالجهة إلى حالة الاستهتار واللامبالاة بالتدابير الوقائية، وعدم الإمتثال للإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا".وأكد أن الوضع الوبائي الحالي يحتّم على الجميع ترك الإستهتار والتحلي بالمسؤولية، والإلتزام التام بالبروتكول الصحي لكسر حلقات العدوى، والحد من الانتشار السريع للفيروس، مع الإقبال على حملة التلقيح المضادة للوباء بإعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على المرض.وبخصوص نسبة الإقبال على حملة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بالجهة، أوضح ذات المصدر أنها لا تزال ضعيفة إلى حد الآن حيث بلغ عدد الملقحين بالجهة منذ بداية الحملة إلى اليوم حوالي 28 ألف شخص.وأشار إلى أن 29 بالمائة فقط من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة بالجهة تم تطعيمهم بجرعة واحدة، علما وأن 84 بالمائة من ضحايا فيروس كورونا وأكثر من 80 بالمائة من المقيمين بالمستشفيات تفوق أعمارهم 60 سنة .ووجّه المحمدي دعوته إلى كافة المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل في منصة التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" للتوقي من مخاطر هذا الوباء.بلغ عدد حالات الغش التي تم التفطن إليها خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا، في عدد من مراكز الامتحانات بولاية نابل، 6 حالات من بينها 3 حالات بمعتمدية الهوارية، وحالة بكل من دار شعبان الفهري وقربة ونابل، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المندوب الجهوي للتربية بنابل، زكرياء داسي.وأوضح المصدر ذاته،في تصريح لـ"وات"، أنه تم ضبط مترشح بصفة فردية للامتحانات بصدد استعمال الهاتف الجوال وسماعة وأسلاك ملصقة بجسمه للقيام بعملية الغش وقد تم رفع قضية عدلية ضده، في حين تتمثل بقية حالات الغش في اصطحاب 5 مترشحين لهواتف جوالة وقد تم التفطن إليهم قبل الالتحاق بقاعة الامتحان.رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 147 بين تحليل مخبري وتحاليل سريعة أي بنسبة إيجابية قدرها 16 بالمائة، وبذلك يسجل الوضع الوبائي في الجهة استقرارا منذ مدة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني،ونبّه براني، في تصريح لـ"وات" الى ضرورة الحفاظ على نسق المؤشرات الإيجابية بمواصلة الاحتياط وخصوصا تجنب التجمعات في المناسبات العائلية.وأشار نفس المصدر الى أن اجمالي الإصابات المسجلة في الجهة منذ ظهور الجائحة بلغ 8223 إصابة تعافى منها 8151 شخصا فيما لم تسجل الجهة وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس طيلة 4أيام ليستقر عدد الوفيات عند 176 حالة.كما حافظت حالات الايواء في المستشفيات على نفس المؤشرات من خلال إيواء 13 مصابا يتوزعون الى 2 في قسم الإنعاش الطبي، و5 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر، و3 في كل مستشفى دقاش ومستشفى نفطة.وتطوّر عدد الأشخاص الذين تحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إلى 7576 شخصا، الى جانب 3800 شخصا وقع تطعيمهم عن طريق الحملات المتنقلة، فيما بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 2916 شخصا.سجلت ولاية باجة خلال اليومين الماضيين 3 وفيات جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا" لرجلين وامراة تتراوح اعمارهم بين 62 و81 سنة، ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 243 وفاة.واثبتت التحاليل الفيروسية لتقصي فيروس "كورونا" المستجد خلال نفس الفترة اصابة 152 شخصا إضافيا بالوباء، ليبلغ عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 8045 من جملة 22 ألفا و609 تحاليل منجزة.وتتركز أغلب الإصابات الجديدة المسجلة بمدينة باجة بـ106 اصابات، فيما تتوزع بقية الاصابات على معتمديات مجاز الباب بـ8 اصابات، ونفزة بـ13 اصابة، وعمدون بـ11اصابة، وتبرسق بـ8 اصابات، وقبلاط بـ6 اصابات،هذا وبلغت نسبة التعافي من الفيروس إلى غاية أمس الأربعاء اكثر من 87 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 7014 متعاف، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجّلت ولاية قابس 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 81 تحليل تقص، توزعت الى 3 اصابات بكل من مطماطة الجديدة والمطوية وقابس الجنوبية، واصابتين بكل من منزل الحبيب ووذرف وقابس الغربية، واصابة واحدة بكل من الحامة ومارث ومطماطة وقابس المدينة وغنوش، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وأوضح حمدي، في تصريح لـ"وات" أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و94 اصابة من بينها 13 ألفا 882 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 212 حالة نشيطة من بينها 66 حالة بالحامة و53 حالة بقابس الجنوبية.سجلت ولاية جندوبة 7 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 47 إصابة إضافية، وذلك بتاريخ أول أمس الثلاثاء 15 جوان الجاري، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة وإلى غاية نفس التاريخ إلى إجمالي 321 وفاة و5797 إصابة، وفق آخر تحيين صادر، صباح اليوم الخميس، عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.ولازالت أقسام "كوفيد" بمستشفيات الجهة تستقبل اعدادا غير مسبوقة من المصابين، حيث بلغ عدد المقيمين بها 88 مصابا، متجاوزة بذلك طاقة الاستيعاب القصوى، بينما بلغت نسبة إشغال الأسرة الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 100 بالمائة بإيواء 4 مصابين حالتهم خطرة. يشار إلى أن نسبة الوفيات في صفوف المقيمين بقسم الانعاش بمستشفى طبرقة ناهزت منذ بداية شهر مارس المنقضي 90 بالمائة.من جانبها، وصفت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، في تصريح لـ"وات"، الوضع الوبائي بالخطير جدا، ويستوجب كل إجراءات الحذر لكسر حلقات العدوى، متوقعة ان يواصل ارتفاع منحى الوفيات والاصابات الغير مسبوق، وفق تقديرها.سجلت ولاية نابل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع بموجبها عدد الوفيات إلى 767 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، في تصريح لـ(وات).وأوضح المصدر ذاته ان حالة الوفاة الأولى تعود لامرأة اصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 75 سنة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية بامرأة تبلغ من العمر 92 سنة أصيلة معتمدية الحمامات، وسجلت معتمدية الهوارية حالة الوفاة الثالثة التي تعود لامرأة تبلغ من العمر 83 سنة.وأضاف ان التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 636 تحليلا أسفرت عن تسجيل 180 إصابة جديدة أي بنسبة إيجابية للتحاليل تقدر بـ28 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات النشيطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس إلى 1642 حالة من بينها 137 حالة إيواء بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.وباحتساب الإصابات الجديدة، يرتفع مجموع الحالات الإيجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 23439 إصابة، في حين يبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 21031 حالة.