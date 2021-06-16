أيام للمسرح من 24 الى 27 جوان بالوردانين

تنظم دار الثقافة بالوردانين تظاهرة «أيام مسرح الوردانين» تحت شعار «البعد الثقافي لمسرح الهواية» وذلك من 24 إلى 27 جوان الجاري بدار الثقافة بالوردانين.
ويضم برنامج التظاهرة العديد من الفعاليات التنشيطية والورشات والعروض المسرحية للكهول والمعارض وندوة فكرية.
ومن ابرز الفقرات المبرمجة، ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة الى جانب عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر.
وفي ما يلي البرنامج
الخميس 24 جوان:
الساعة 16:00– افتتاح معرض بحوث بعنوان » ذاكرة المسرح التونسي » اعداد رواد نوادي دار الثقافة
الساعة 17:00 – عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر
الجمعة 25 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 11:00– عرض مسرحية للكهول » هفهوف » لنادي المسرح بدار الثقافة البقالطة
الساعة 16:00 – انطلاق اشغال الورشات * ورشة موجهة للشباب في فن الممثل اشراف الاستاذ طلال ايوب * ورشة موجهة لليافعين في دمي القفاز اشراف الاستاذة سهي بنور
السبت 26 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 10:00 – مواصلة اشغال الورشات
الساعة 15:00 – ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة بادارة الاستاذ فوزي اللبان
الساعة 17:00 – حلقة نقاش – تكريم الدكتور محمد عبازة – تكريم جملة من الهواة المسرحيين
الساعة 18:00 – عرض مسرحية للكهول » مزاد علني » لشركة ميم جيم للمسرح بالمنستير
الاحد 26 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 11:00 – عرض مسرحية للكهول «سفر الكانار » لجمعية العمل المسرحي بقصور الساف
ويضم برنامج التظاهرة العديد من الفعاليات التنشيطية والورشات والعروض المسرحية للكهول والمعارض وندوة فكرية.
ومن ابرز الفقرات المبرمجة، ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة الى جانب عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر.
وفي ما يلي البرنامج
الخميس 24 جوان:
الساعة 16:00– افتتاح معرض بحوث بعنوان » ذاكرة المسرح التونسي » اعداد رواد نوادي دار الثقافة
الساعة 17:00 – عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر
الجمعة 25 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 11:00– عرض مسرحية للكهول » هفهوف » لنادي المسرح بدار الثقافة البقالطة
الساعة 16:00 – انطلاق اشغال الورشات * ورشة موجهة للشباب في فن الممثل اشراف الاستاذ طلال ايوب * ورشة موجهة لليافعين في دمي القفاز اشراف الاستاذة سهي بنور
السبت 26 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 10:00 – مواصلة اشغال الورشات
الساعة 15:00 – ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة بادارة الاستاذ فوزي اللبان
الساعة 17:00 – حلقة نقاش – تكريم الدكتور محمد عبازة – تكريم جملة من الهواة المسرحيين
الساعة 18:00 – عرض مسرحية للكهول » مزاد علني » لشركة ميم جيم للمسرح بالمنستير
الاحد 26 جوان 2021 بدار الثقافة
الساعة 11:00 – عرض مسرحية للكهول «سفر الكانار » لجمعية العمل المسرحي بقصور الساف
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