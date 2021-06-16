أيام للمسرح من 24 الى 27 جوان بالوردانين

تنظم دار الثقافة بالوردانين تظاهرة «أيام مسرح الوردانين» تحت شعار «البعد الثقافي لمسرح الهواية» وذلك من 24 إلى 27 جوان الجاري بدار الثقافة بالوردانين.ويضم برنامج التظاهرة العديد من الفعاليات التنشيطية والورشات والعروض المسرحية للكهول والمعارض وندوة فكرية.ومن ابرز الفقرات المبرمجة، ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة الى جانب عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر.الساعة 16:00– افتتاح معرض بحوث بعنوان » ذاكرة المسرح التونسي » اعداد رواد نوادي دار الثقافةالساعة 17:00 – عرض مسرحية للكهول ذكري لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامرالساعة 11:00– عرض مسرحية للكهول » هفهوف » لنادي المسرح بدار الثقافة البقالطةالساعة 16:00 – انطلاق اشغال الورشات * ورشة موجهة للشباب في فن الممثل اشراف الاستاذ طلال ايوب * ورشة موجهة لليافعين في دمي القفاز اشراف الاستاذة سهي بنورالساعة 10:00 – مواصلة اشغال الورشاتالساعة 15:00 – ندوة فكرية حول » اشكالية مسرح الهواية » تقديم الدكتور والباحث المسرحي محمد عبازة بادارة الاستاذ فوزي اللبانالساعة 17:00 – حلقة نقاش – تكريم الدكتور محمد عبازة – تكريم جملة من الهواة المسرحيينالساعة 18:00 – عرض مسرحية للكهول » مزاد علني » لشركة ميم جيم للمسرح بالمنستيرالاحد 26 جوان 2021 بدار الثقافةالساعة 11:00 – عرض مسرحية للكهول «سفر الكانار » لجمعية العمل المسرحي بقصور الساف