   Om Kalthoum - *أنت الحب  

رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 16 و17 جوان الجاري

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 20:32 قراءة: 0 د, 26 ث
يؤدي رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية يومي 16 و17 جوان الجاري، بدعوة من الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وفق بلاغ أصدرته، الاثنين، رئاسة الجمهورية.

وسيلتقي قيس سعيد أثناء هذه الزيارة، بالخصوص، كلّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.


وستمثل هذه الزيارة، وفق البلاغ، "مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، بالإضافة إلى مزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدّة ملفّات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227570



En continu

Toutes les news

الاثنين 14 جوان 2021|3 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
23°
 32° % 53 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2231°-2235°-2234°-2437°-23
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Ecosse -Rép Tchèque
  17h00: Pologne - Slovaquie
  20h00: Espagne - Suède
  • Avoirs en devises
    21255,2

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32941 DT        1$ =2,77715 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   1244,1 MDT