رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 16 و17 جوان الجاري

يؤدي رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية يومي 16 و17 جوان الجاري، بدعوة من الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وفق بلاغ أصدرته، الاثنين، رئاسة الجمهورية.وسيلتقي قيس سعيد أثناء هذه الزيارة، بالخصوص، كلّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.وستمثل هذه الزيارة، وفق البلاغ، "مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، بالإضافة إلى مزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدّة ملفّات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".