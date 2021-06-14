سيدي بوزيد: الوالي يعلن تمديد العمل بالإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس "كورونا"

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أعلن والي سيدي بوزيد، محمد صدقي بوعون، اليوم الاثنين، عن تمديد العمل بالإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس "كورونا" الى غاية يوم الأحد 27 جوان الجاري.وتتعلق هذه القرارات، المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسيدي بوزيد منذ 2 جوان الجاري، بتعليق الأسواق الأسبوعية، وغلق الحمامات، وتعليق نشاط قاعات الرياضة وقاعات الأفراح، وتعليق أسواق الجمعة ببلديات سيدي بوزيد والمكناسي والسوق الجديد والمزونة والرقاب وأولاد حفوز، بالإضافة الى التطبيق الصارم لمبدأ استغلال 30 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم بكافة معتمديات الولاية ومواصلة منع لعب الورق واستعمال الشيشة والتشديد.كما تنصّ الاجراءات، التي تم التمديد فيها اليوم، على احترام البروتوكول الصحي بكافة الإدارات الجهوية والمحلية والفضاءات التجارية، والتأكيد على التباعد الجسدي ودعوة مختلف مكونات المجتمع المدني لمزيد المساهمة في التحسيس والتوعية، ودعوة المواطنين للتسجيل في منظومة "ايفاكس" والانخراط في عملية التلقيح.