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سيدي بوزيد: ارتفاع عدد رؤوس الأغنام المخصصة لعيد الاضحى إلى 313 ألف رأس

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 15:14 قراءة: 0 د, 43 ث
سجّل عدد رؤوس الأغنام المخصّصة لعيد الاضحى بولاية سيدي بوزيد ارتفاعا طفيفا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ 313 ألف رأس مقابل حوالي 290 ألف رأس سنة 2020، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد محمد حمدوني.
وبيّن حمدوني، في تصريح لـ"وات"، أن تقديرات عدد رؤوس الأغنام المخصصة لعيد الاضحى تنقسم لحوالي 263 ألف رأس للبيع في بقية الولايات وحوالي 50 ألف رأس مخصصة للاستهلاك المحلي، وهي تقديرات قريبة جدا من العدد الصحيح نظرا لكثرة الزيارات الميدانية التي قامت مصالح دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
واعتبر أن الحديث عن الاسعار سابق لأوانه نظرا لغلاء أسعار الاعلاف، ونقص الانتاج في بعض الاماكن في الجهة على غرار معتمدية سيدي بوزيد الشرقية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أية مشاكل تتعلق بالحالة الصحية للقطيع في ولاية سيدي بوزيد، حيث يتّسم وضع القطيع الصحي بالاستقرار، وفق تأكيده.



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