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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 14 جوان 2021

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 13:59 قراءة: 0 د, 55 ث
وات -

قبلي-كوفيد 19: تسجيل 37 اصابة جديدة وتواصل الاستقرار المسجل في إجمالي عدد الوفيات
كشف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في موفى الاسبوع المنقضي، تأكدت 23 إصابة منها من بين 44 عينة تم رفعها للمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين ثبتت باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة.

وأشار، في تصريح لـ"وات"، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، ما يجعل العدد الجملي للوفيات المصرح بها للمركز الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا منذ ظهور الوباء الى اليوم في حدود 303 حالات.
وأضاف أنه وباحتساب الإصابات الجديدة، يرتفع اجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى اليوم، الى 7883 حالة منها 7437 حالة تعاف و142 حالة لا تزال مصنفة نشطية وتتوزع إلى 32 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، و19 بمعتمدية قبلي الجنوبية، و20 حالة بمعتمدية دوز الشمالية، و7 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية، و54 حالة بمعتمدية سوق الاحد و10 حالات بالفوار، في حين تخلو معتمدية رجيم معتوق حاليا من أية حالة نشيطة.


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