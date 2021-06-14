صفاقس: اضراب أصحاب المخابز لمدة 3 أيام بداية من اليوم

وات -

شرع أصحاب المخابز بصفاقس، بداية من اليوم الإثنين، في تنفيذ إضراب لمدّة 3 أيام، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتفق عليها منذ 13 نوفمبر 2020 واحتجاجا على النقص الفادح في مادة الفارينة المدعمة، وفق ما أكده رئيس غرفة المخابز بصفاقس، عبودة البرشاني، في تصريح اعلامي.وأشار البرشاني، على هامش اجتماع انتظم، صباح اليوم، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن نسبة نجاح هذا الاضراب في يومه الأول قد بلغ تنسبة 90 بالمائة، على حدّ قوله.وأضاف انه في حال عدم فتح باب التفاوض من قبل سلطة الإشراف واستجابتها إلى مطالبهم الملحة، فإنه سيتم اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية، على غرار إيقاف التزامهم بالصفقات العمومية وتزويد السجون والمستشفيات، إلى جانب الخروج من منظومة الدعم.يذكر ان عدد المخابز المصنفة في صفاقس يبلغ 360 مخبزة.