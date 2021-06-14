   Georges - حاوين من يومنا  

صفاقس: اضراب أصحاب المخابز لمدة 3 أيام بداية من اليوم

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 12:33 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - شرع أصحاب المخابز بصفاقس، بداية من اليوم الإثنين، في تنفيذ إضراب لمدّة 3 أيام، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتفق عليها منذ 13 نوفمبر 2020 واحتجاجا على النقص الفادح في مادة الفارينة المدعمة، وفق ما أكده رئيس غرفة المخابز بصفاقس، عبودة البرشاني، في تصريح اعلامي.

وأشار البرشاني، على هامش اجتماع انتظم، صباح اليوم، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن نسبة نجاح هذا الاضراب في يومه الأول قد بلغ تنسبة 90 بالمائة، على حدّ قوله.


وأضاف انه في حال عدم فتح باب التفاوض من قبل سلطة الإشراف واستجابتها إلى مطالبهم الملحة، فإنه سيتم اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية، على غرار إيقاف التزامهم بالصفقات العمومية وتزويد السجون والمستشفيات، إلى جانب الخروج من منظومة الدعم.
يذكر ان عدد المخابز المصنفة في صفاقس يبلغ 360 مخبزة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227530



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 14 جوان 2021|3 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
33°
 32° % 22 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2231°-2235°-2335°-2436°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Ecosse -Rép Tchèque
  17h00: Pologne - Slovaquie
  20h00: Espagne - Suède
  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   1460,1 MDT