مواجهات عنيفة بين متظاهرين شبان وقوات الأمن في شارع بورقيبة وايقافات

وات -

-شهد شارع بورقيبة بالعاصمة والأنهح المتفرعة عنه مواجهات ومطاردات بين قوات الأمن وشبان متظاهرين احتجاجا على تعنيف شباب ووفاة آخر في ظروف غامضة في منطقة سيدي حسين بالعاصمة وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المتظاهرين حسب ما لاحظ موفد وات على عين المكان.وبدأت المواجهات إثر قيام المتظاهرين الذين تجمعوا قرب وزارة الداخلية بالقاء قوارير الماء والأخشاب والحجارة وسياجات حديدية على قوات الأمن المتمركزة في مواجهتهم والتي شرعت في ملاحقتهم على طول الشارع مستخدمة بعضا من قنابل الغاز وقامت بإيقاف عدد منهم أثناء المطاردة.وأصيب شاب من المتظاهرين بحالة إغماء نتيجة تعنيفه من قبل الأمن واستنشاقه الغاز المسيل للدموع عند انذلاع المواجهات.وأغلقت قوات الأمن الشارع الرئيسي امام المتظاهرين ونصبت في مداخله حواجز أمنية لمنعهم من العودة اليه.وقد عمت الشارع حالة من الفوضى والإرتباك واضطر المارة ورواد المقاهي الى الإنسحاب من الأماكن القريبة من المواجهات بين وزارة الداخلية وساحة بن خلدون بوسط شارع بورقيبة.وقبيل اندلاع المواجهات تجمع عشرات من الشبان قرب وزارة الداخلية رافعين شعارات "الكرامة والحرية للأحياء الشعبية" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" وبعض الشعارات المتضمنة لعبارات بذيئة ضد قوات الأمن.ودعت مجموعة من الأحزاب اليسارية والمنظمات الى التظاهر في شارع بورقيبة أمس للتنديد بما وصفوه ب"السلوك القمعي المنتهج من قبل منظومة الحكم".وأمضى بيان الدعوة الى التظاهر كل من حزب الوطنيين الموحد وحزب الوطد الإشتراكي وحزب العمال والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب وحزب القطب واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والإتحاد العام لطلبة تونس وائتلاف صمود.وجاء هذه المظاهرة إثر موجة الإستياء التي عمت البلاد بعد نشر فيديو يصور اعتداءات أمنية على شاب وتجريده من ثيابه ووفاة شاب آخر في ظروف غامضة في منطقة سيدي حسين بأحواز العاصمة التي تشهد منذ أيام مواجهات بين الشبان وقوات الأمن.