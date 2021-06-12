صفاقس: العسكريون والأمنيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة

وات -

انطلقت، صباح اليوم السبت، عملية اقتراع العسكريين والامنيين الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة التابعة لولاية صفاقس، بمركز الاقتراع 2 مارس 1934، وذلك وفق ما أعلنت عنه الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 على صفحتها الرسمية.وأفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية العليا المسقلة للانتخابات صفاقس2، عاطف الفريخة، في تصريح لـ(وات)، ان نسبة إقبال العسكريين والامنيين، بلغت إلى حدود الساعة الـ10 من صباح اليوم، 1 فاصل 90 بالمائة، مشيرا إلى ان عملية الاقتراع بالنسبة لهذه الفئة، انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم في ظروف وقائية طيبة.وأضاف الفريخة، انه قد تم تخصيص 32 مركزا و58 مكتب اقتراع لفائدة المدنيين الذين سيدلون، يوم غد الأحد، بأصواتهم في هذه الانتخابات، والبالغ عددهم 24080 ناخبا وناخبة، لاختيار من يمثلهم في المجلس البلدي المرتقب الذي ترشحت لولايته 18 قائمة، 02 حزبية لحركة النهضة و02 لحركة الشعب و12 قائمة مستقلة.يذكر أن المجلس البلدي بالصخيرة، التابعة لدائرة صفاقس2، يعد 24 مقعدا. وكانت الانتخابات البلدية لسنة 2018، قد أفرزت فوز القائمة المستقلة "الامانة" بـ6 مقاعد، وحركة نداء تونس بـ5 مقاعد، وحركة النهضة بـ3 مقاعدـ وقائمة الجبهة الشعبية بمقعد واحد، والقائمة المستقلة "الصخيرة تجمعنا" بمقعدين، والقائمة المستقلة " الياسمين" بمقعدين، والقائمة المستقلة "معنا نرتقي" بـ3 مقاعد، والقائمة المستقلة "العدالة" بمقعدين، بينما لم تتحصل القائمة المستقلة "الصخيرة المستقبل" على أي مقعد.يشار الى انه وفي إطار الاجراءات الوقائية التي بادرت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتوقي من فيروس "كورونا"، انتظمت، مساء الجمعة، في معتمدية الصخيرة، حملة تعقيم شملت جميع مراكز الإقتراع التي سيتم اعتمادها في عمليات الاقتراع، وذلك بمشاركة مكونات المجتمع المدني، على غرار الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالصخيرة، الى جانب السلط المحلية.