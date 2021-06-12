ديوان التونسيين بالخارج يتوقع عودة مكثفة للجالية التونسية هذه الصائفة ويستعد لتنظيم عديد التظاهرات

وات -

كشف ديوان التونسيين بالخارج عن مواعيد أبرز التظاهرات المخصصة لفائدة الجالية التونسية بالخارج، متوقعا أن تكون عودة أفراد الجالية التونسية بالخارج هذه الصائفة مكثفة مقارنة بالسنة السابقة وذلك بناء على الحجوزات.ومن المنتظر ان ينظم ديوان التونسيين بالخارج الصالون الافتراضي للخدمات الإدارية في دورته الثالثة من 28 جوان الى 2 شهر جويلية 2021 بمشاركة أكثر من 800 مؤسسة وهيكل إداري يقدم خدمات للتونسيين بالخارج، وفق وثيقة تحصلت عليها (وات) من الديوان.كما يستعد الديوان لتنظيم المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج خلال شهر أوت المقبل فضلا عن استعداده لتنظيم برنامج الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين في الخارج في شهر جويلية المقبل.وقرر ديوان التونسيين بالخارج تدعيم الرصيد البشري لسلك الاستقبال ليبلغ عدد أعوانه في وقت الذروة 23 عونا مكلفا بالعمل الميداني في المطارات والموانئ لتخفيف وطأة الاكتظاظ وإقرار حصص استمرارية بميناء حلق الوادي لتأمين وصول البواخر على امتداد 24 ساعة.كما أقر الديوان حصص استمرار بالمندوبيات الجهوية التابعة له للإجابة على تساؤلات ومشاغل التونسيين بالخارج، وحث الملحقين الاجتماعيين على العمل الميداني وحل الإشكاليات التي تطرأ في موانئ مرسيليا (فرنسا) وجنوة ونابولي (ايطاليا) لتأمين سلامة عودتهم.وكون ديوان التونسيين بالخارج لجنة صلبه لمتابعة اخر مستجدات الإجراءات الحكومية في علاقة بتطور الوضع الوبائي لتبليغها لإطارات الديوان في الداخل والخارج.يشار إلى أنه تقرر رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان 2021