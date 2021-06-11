إنقاذ 54 مهاجرا غير نظامي في سواحل مدنين (الدفاع الوطني)

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر صباح اليوم الجمعة، 54 مهاجرا غير نظامي من عدّة جنسيات افريقية تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة ومن بينهم 3 نساء.وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، أنهم كانوا على متن قارب على وشك الغرق بالموقع شمال شرق الكتف (ولاية مدنين) على بعد حوالي 14 كم داخل المياه الإقليمية التونسية مضيفا ان المجتازين أفادوا أنهم أبحروا من السواحل الليبية الليلة الماضية في اتجاه السواحل الأوروبية.وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف ليتم تسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني.