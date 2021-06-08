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النادي الافريقي يطلق حملة حملة "5 جمعات ، 5 مليارات" ورجل الاعمال حمادي بوصبيع يضخ مليون دينار في حساب النادي ( النادي الافريقي)

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 18:26 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - اطلقت جمعية النادي الافريقي حملة لجمع الاموال لفائدة ميزانية النادي في اطار حملة "5 جمعات، 5 مليارات" .

وتراهن هيئة النادي على جمع خمسة مليارات في خمسة اسابيع لغلق ملفات شكاوي موضوع نزاع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا).وقالت انها تعتزم " في 5 جمعات رفع التحدّيات ووغلق 5 ملفات لقضايا نزاعات.


و أعلن النادي الافريقي اليوم الثلاثاء أنّ الداعم الأول للفريق حمادي بوصبيع قد ضخ مبلغ قدره مليون دينار في الحساب الخاص بفض نزاعات النادي الافريقي الذي تشرف عليه الجامعة التونسية لكرة القدم ، وذلك كمنحة استثنائية خارج إطار عقد الاستشهار المبرم مع الفريق.


يذكر أنّ النادي الافريقي الذي احتفل بالذكرى المائوية لتأسيسه عاني مصاعب مالية كبرى في الموسم الجاري في علاقة بديون ونزاعات مع ال"فيفا" مما اثر على استقرار النادي الذي اضطر

الى تغيير هيئته المسيرة وتردت نتائج فريق كرة القدم الذي لعب اول مرة في تاريخه من اجل تفادي النزول .

وبفضل عدد من حملات الدعم اصطلح عليها في اسواط النادي ب " لطخات"

تمكن من جمع ملايين الدينارات ساعدت على تسوية عدة ديون لفائدة لاعبين اجانب .

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