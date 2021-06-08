وزير الصحة في زيارة عمل إلى ولاية زغوان: دعم الجهة الصحية بـ08 سيارات إسعاف طبي مجهزة

أدى وزير الصحة فوزي مهدي صباح اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021 زيارة عمل إلى ولاية زغوان عقد في مستهلها جلسة عمل بمقر الولاية وذلك بحضور والي الجهة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب والمدير الجهوي للصحة إلى جانب عدد من الإطارات الصحية الجهوية وبالإدارة المركزية خصصت لتدارس تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وقد شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية القطاعية وخاصة في مصانع الجهة.كما دعا إلى أهمية الترفيع في نسق التسجيل في منظومة Evax خصوصا وأن النسبة الحالية للتسجيل في ولاية زغوان لا تتجاوز 15%، كما عاين إثر الجلسة نسق سير عملية التطعيم بالمركز الجهوي للتلقيح ضد كوفيد-19 بمدينة زغوان مستفسرا عن ظروف الإستقبال والإحاطة بالمواطنين وقد أعلن عن تخصيص فرق تلقيح متنقلة لتقديم خدمات التطعيم لفائدة المواطنين بأرياف الولاية.كما أعطى الوزير إشارة إنطلاق إستغلال وحدة الإسعاف الطبي المتنقل (SMUR) بزغوان معلنا عن تخصيص 08 سيارات إسعاف طبي مجهزة لفائدة هذه الولاية سيتم تسليم إثنان منها خلال هذا الأسبوع وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية من مواطني الجهة .