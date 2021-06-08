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المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية يلاقي نظيره الاردني وديا في مناسبتين بعمان

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 17 ث
يجري المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تربصا تحضيريا في الأردن . وضم وفد المنتخب النسائي الذي وصل امس الى العاصمة الاردنية عمان 20 لاعبة .
ويستعد المنتخب التونسي لخوض مقابلتين وديتين خلال تربصه مع نظيره الاردني يومي 10 و13 جوان الجاري في اطار الاستعدادات للبطولة العربية للسيدات التي ستقام في مصر في شهر أوت المقبل.


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