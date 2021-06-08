المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية يلاقي نظيره الاردني وديا في مناسبتين بعمان

يجري المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تربصا تحضيريا في الأردن . وضم وفد المنتخب النسائي الذي وصل امس الى العاصمة الاردنية عمان 20 لاعبة .
ويستعد المنتخب التونسي لخوض مقابلتين وديتين خلال تربصه مع نظيره الاردني يومي 10 و13 جوان الجاري في اطار الاستعدادات للبطولة العربية للسيدات التي ستقام في مصر في شهر أوت المقبل.
ويستعد المنتخب التونسي لخوض مقابلتين وديتين خلال تربصه مع نظيره الاردني يومي 10 و13 جوان الجاري في اطار الاستعدادات للبطولة العربية للسيدات التي ستقام في مصر في شهر أوت المقبل.
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