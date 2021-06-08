استعدادا للدورة التاهيلية للالعاب الاولمبية - المنتخب التونسي لكرة السلة يجري دورتين في بولونيا والمانيا

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تونس 8 جوان (وات)- افاد علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ان المنتخب الوطني سيشارك في دورتين وديتين بكل من بولونيا والمانيا سيخوض خلالها الخماسي التونسي مقابلات ودية مع كل من بولونيا وروسيا والمانيا وايطاليا وذلك استعدادا للدورة التاهيلية للالعاب الاولمبية طوكيو التي ستقام بمدينة سبليت الكرواتية من 29 جوان الى 4 جويلية.وشدد في ندوة صحفية عقدها رفقة المدرب الالماني ديرك باورمان عبر تطبيقة "زوم" على ان المنتخب التونسي سيسعى خلال الدورة التاهيلية الى تقديم مستوى جيد يؤكد به السمعة الطيبة التي اصبحت تحظى بها كرة السلة التونسية قاريا ودوليا مبينا انه تم تطعيم المنتخب الوطني بالعديد من اللاعبين الشبان قصد اعدادهم بافضل طريقة ممكنة للاستحقاقات المقبلة وخاصة منها كاس العالم واولمبياد 2024.واكد البنزرتي على ضرورة تكثيف العمل على مستوى النخبة والرفع في ايام العمل الى ما لا يقل عن 120 يوما في السنة من اجل مقارعة كبار اللعبة على المستويين القاري والدولي اضافة الى التركيز على التكوين وتطوير اساليب وطرق التدريب على مستوى الشبان وخاصة في النوادي من اجل ضمان مستقبل واعد لكرة السلة التونسية.واوضح المدرب باورمان من جهته ان المنتخب التونسي سيسعى خلال الدورة التاهيلية بسبليت الى ادراك هدفين اثنين الاول هو تحقيق نتائج جيدة وتمثيل تونس كافضل ما يكون والثاني يتمثل في تطوير اداء اللاعبين الشبان من اجل اعدادهم للمستقبل.وافاد بان اللاعب ماكل رور لن يشارك في دورة سبليت باعتباره غير جاهز بدنيا بسبب النسق المكثف الذي خضع له هذا الموسم.وعلى صعيد اكد الفني الالماني ان المنتخب التونسي سيبذل كل ما لديه من طاقات وامكانيات خلال البطولة الافريقية المقبلة التي ستحتضنها رواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 من اجل الصعود على منصة التتويج في بطولة ستكون شديدة التنافس على حد تعبيره.وسيخوض المنتخب التونسي المرحلة الاولى من دورة سبليت ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبي كرواتيا والبرازيل يترشح في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للتباري مع ثاني واول المجموعة الاولى التي تضم منتخبات المانيا وروسيا والمكسيك.وتجدر الاشارة الى الفائز بالدورة يترشح الى العاب طوكيو.