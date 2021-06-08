مدنين:  إعادة فتح مصب النفايات بمنطقة "سدويكش" بجربة ميدون مؤقتا في انتظار جلسة يوم الخميس القادم

وات -

علّق المعتصمون من أبناء منطقة "سدويكش" بمعتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين، مؤقتا اعتصامهم أمام مصب النفايات، ليستقبل من جديد شاحنات نفايات كامل الجزيرة، في انتظار مخرجات جلسة، يوم الخميس المقبل، وما ستسفر عنه من إجراءات وقرارات حول الوضع البيئي والتنموي بالمنطقة، وفق ما ذكره رئيس بلدية جربة ميدون، لسعد الحجام.واوضح رئيس البلدية، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، ان الجلسة ستضم رؤساء بلديات جزيرة جربة، وعدة أطراف معنية بالشأن التنموي والبيئي بولاية مدنين، وذلك للنظر في عدة مسائل ومطالب يستوجب التسريع فيها، ومنها المنطقة الصناعية، واخراج صبغة الارض من رمسار لتخصيص العقار من اجل انجاز مشروع لتثمين النفايات يوفر طاقة تشغيلية.وأضاف، أنه سيقع أيضا، طرح مطالب التعويض الاجتماعي، وتهيئة بعض المسالك والطرقات بمنطقة "سدويكش"، التي تحملت عبء نفايات كامل جزيرة جربة لسنوات باحتضانها مصبا انطلق ظرفيا ومؤقتا ليتواصل لعدة سنوات دون الوصول الى حل نهائي للمشكل البيئي بالجزيرة.وينتظر أبناء منطقة "سدويكش"، درجة تفاعل ايجابية في جلسة يوم الخميس مع مطالبهم، التي يرفعونها منذ سنوات، والتي على ضوئها سيتحدد قرار غلق المصب من فتحه.يذكر أن مصب النفايات، قد اغلق يوم الاحد الفارط في إطار تحرك احتجاجي من قبل مكونات المجتمع المدني وعدد من مواطني منطقة "سدويكش"، بعد تنامي حالة الاحتقان بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم وانزعاجهم من تواصل اعتماد المصب المؤقت لتجميع نفايات كل الجزيرة سنوات طويلة.