بنزرت: تركيز وحدة موسمية متقدمة للحماية المدنية بعوسجة من معتمدية غار الملح

وات -

تمت، خلال نهاية الاسبوع الجاري، اجراءات تركيز وحدة موسمية متقدمة للحماية المدنية للقيام بخدمات الاسعاف والانقاذ والاطفاء وذلك بفضاء الملعب البلدي بعوسجة من معتمدية غار الملح .وقال والي بنزرت، رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، محمد قويدر، في أعقاب زيارة متابعة اداها الاحد لفضاء الوحدة، ان هذا المركز المتقدم، يندرج في اطار استراتيجية الجهة لانجاح الموسم الصيفي الجاري من خلال ضمان سرعة و نجاعة افضل للتدخلات الميدانية والحرفية لمصالح الحماية المدنية.وتتمثل هذه التدخلات، وفق الوالي، في عمليات الاسعاف والانقاذ على الطريق، وفي الشواطئ، و ايضا اخماد الحرائق التي قد تشهدها بعض المناطق الشرقية للجهة ، وكذلك تيسير مهام رجال ونساء الحماية المدنية، مثمنا هذه المجهوات الميدانية على طول السنة، وخاصة منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية بسبب جائحة كورونا .و أشار المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي من جهته، إلى أن تركيز هذه الوحدة الموسمية بعوسجة يأتي استجابة لمطلب تقدمت به بلدية المكان، مؤكدا جاهزيتها للتدخل في وقت قياسي في 4 معتمديات هي غارالملح و راس الجبل و العالية و أوتيك.