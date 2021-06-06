توزر: "الحامة فن على فن" فسحة ثقافية ترفيهية موجهة لمختلف الاعمار

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افتتحت بدار الثقافة حامة الجريد يوم الجمعة التظاهرة الثقافية "الحامة فن على فن" التي تنتظم الى غاية 6 جوان الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر لتمثل وفق مديرة المؤسسة آمال حاجي فسحة ثقافية ترفيهية لمختلف الاعمار بما تقدمه من فقرات موجهة للأطفال وأخرى للكهول.وتهدف التظاهرة التي تقام وفقا للبرتوكول الصحي في جانب منها الى دعم ثقافة الطفل وصقل مواهبه وتنمية الخيال والأفكار لديه واكتشاف طاقات ومهارات جديدة لديه وذلك بما توفره من فرص اكتشاف المواهب في مختلف الفنون كالرقص والموسيقى والمسرح والخط العربي والفنون التشكيلية ضمن ورشات تنظم بالمناسبة من بينها ورشات في المسرح والمهارات اليدوية والخط العربي والموسيقى الى جانب المسابقات الثقافية والفقرات التنشيطية في الفضاء الخارجي لمؤسسة دار الثقافة وفي شوارع حامة الجريد.وكانت التظاهرة افتتحت بعروض فرجوية فلكلورية انطلقت من الفضاء الخارجي للمؤسسة وجابت الشوارع الرئيسية تلاها عرض مسرحي للكهول بعنوان المنسية لجمعية ابداع للمسرح والفنون بشنني.وقدمت التظاهرة صباح اليوم السبت عرضا تنشيطيا تضمن مسابقات للأطفال تلاه عرض مسرحي بعنوان ايرو الشجاع من انتاج مركز الفنون الدرامية بقفصة على أن تتواصل الورشات الفنية للأطفال في فترة ما بعد الظهر لنهار اليوم السبت ويوم غد الاحد حيث تختتم بعرض تنشيطي كبير.