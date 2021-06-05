   Abdelhalim - سوّاح  

الجلسة العامة الانتخابية لمستقبل المرسى - قائمتان مترشحتان

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 17:07 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة لمستقبل المرسى التي يتراسها كمال دقيش، اليوم السبت، عن ترشح قائمتين الاولى برئاسة معز الغربي والثانية برئاسة توفيق بن نصيب.
واوضحت اللجنة انه تم قبول القائمتين بعد التثبت في شروط الترشح لرئيس الهيئة ولاعضائها.
وستقام الجلسة العامة الانتخابية لمستقبل المرسى يوم الاحد 13 جوان الجاري بقصر بلدية المرسى السعادة بداية من الساعة العاشرة صباحا.




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