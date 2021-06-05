   Om Kalthoum - ألف ليلة وليلة  

مداهمة 4 محلات للرهان الرياضي الالكتروني بشباو ودوار هيشر

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 15:11 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - داهم اعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، أمس الجمعة، 4 محلات للرهان الرياضي الالكتروني بدون رخصة بمنطقتي دوار هيشر وشباو من معتمدية وادي الليل، وذلك بعد الحصول على اذن قضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وفق ما ذكره مصدر أمني لـ"وات".
وأوضح المصدر ذاته، أنه "على إثر توفر معلومات تفيد بتحويل محلات خدمات اعلامية قانونية الى محلات سرية لممارسة لعبة "بلانات وين" (لعبة رهان رياضي على الأنترنت غير مُرخّص فيها) وتردّد المواطنين بصفة مستمرة عليها، تمت مداهمة هذه المحلات، وضبط أدلة الاتهام المتمثلة في عدد من قصاصات الرهان، و6 طابعات، و8 حواسيب، ومبالغ مالية فاقت قيمتها الف دينار جميعها من عائدات الرهان.
هذا وقد تم غلق المحلات المخالفة، وحجز المعدات، ومباشرة محاضر من اجل اعداد محل لتعاطي الرهان الرياضي الالكتروني بدون رخصة، في انتظار احالة اصحابها بحالة سراح على انظار القضاء، وفق ذات المصدر.


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