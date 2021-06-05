عضو اللجنة العلمية يحذر من تواصل انهاك المنظومة الصحية العمومية الذي يمكن أن يؤدي الى انهيارها

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حذر أستاذ علم الاجتماع وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا مهدي مبروك اليوم السبت من تواصل حالة الانهاك للمنظومة الصحية العمومية المستنفرة بأقصى طاقاتها لمجابهة فيروس كورونا الذي قد يؤدي في الأغلب الى انهيارها حسب تقديرهولفت مهدي مبروك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أن المنظومة الصحية تعمل حاليا في حالة انهاك منذ تواتر الموجات الثلاث لانتشار الفيروس حيث أنها تعيش فترة صعبة حسب توصيفه منذ الموجة الاولى والثانية لانتشار فيروس كورونا السابقين والموجة الثالثة التي تعيشها تونس حاليا والتي تسببت في تداعيات سلبية على المنظومةيشار الى أن وزير الصحة فوزي المهدي، كان قد أعلن عن دخول تونس موجة رابعة مرتقبة منتصف شهر جوان الحالي بسبب تطور الفيروس وحدوث طفرات عليهوبين عضو اللجنة العلمية أن الوضع الوبائي يتميز بحالة استقرار بدرجة الخطورة، محذرا من أن تواصله على هذا النسق يمكن أن يؤدي الى خروج الوضع عن السيطرة وانهيار المنظومة الصحيةوفي قراءته للاجراءات المعلن عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، لفت الى أنها لم تحقق التأثير المرجو الا أنها جنبت البلاد من ارتفاع مشط في أعداد الوفايات التي كان من الممكن أن تصل حدود 15 ألف حالة وفاة منتصف شهر ماي الماضي اذا لم يتم سن الاجراءات الوقائيةوكانت تونس قد سجلت بتاريخ أول أمس الخميس 12 ألفا و902 حالة وفاةواعتبر في هذا الصدد أن توفر 3 شروط كفيلة بتجنب انهيار المنظومة الصحية، على غرار دعم جاهزية المنظومة الصحية والتسريع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح حتى يتجاوز نسق انتشار الفيروس وتوسيع الفئات المشمولة بالتلقيح لتشمل خاصة القطاعات النشيطة ، الى جانب ضرورة احترام اجراءات الوقايةو أبرز أنه في ظل غياب ارادة مواطنية وعدم انخراط طوعي في الاجراءات يمكن أن يؤدي ذلك الى تفاقم الوضعية الوبائية المستقرة في درجة الخطورةوللتذكير كانت مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية قد أعلنت أمس الجمعة خلال الندوة الصحفية الدورية عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا و تراجع عدد الوفيات الذي يبقى مرتفعا منذ يوم 17 ماي المنقضي مشيرة الى أن الإنذار الوبائي قد وصل الى مستويات مرتفعة في 21 ولايةللاشارة أعلنت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ذات السياق عن التمديد في الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا والعمل بها الى غاية 27 جوان الجاري.