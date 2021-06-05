الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 5 جوان 2021

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الكاف-كوفيد19: تسجيل 56 إصابة جديدة مع تزايد الضغط على المستشفيات

جندوبة: حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة عن تسجيل 56 اصابة جديدة بالوباء ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد الكشف عن نتائج 136 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 جوان.ويرتفع بموجب هذه الإصابات الجديدة إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 9303 حالات مؤكدة منها 8778 حالات تعاف.كما أظهر التحيين الجديد تواصل ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات حيث يبلغ عددهم حاليا 80 شخصا، 16 منهم موزعين بين اقسام الانعاش والعلاج المكثّف، إلى جانب عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 525 شخصا يمثلون جملة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الايام العشرة الاخيرة.وكشفت الاحصائيات الجديدة أيضا عن تزايد الضغط على مستشفيات الجهة وخاصة على تجهيزات التنفس بالاكسجين بما دفع الادارة الجهوية للصحة بالكاف إلى التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي والدعوة إلى مزيد اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل عناصره.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، حالة وفاة بمعتمدية طبرقة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب رصدها لـ47 إصابة جديدة بهذا الفيروس، وذلك بعد أن رفعت يوم الخميس الفارط، 140 عينة وأخضعتها للتحاليل المخبرية.وارتفع بذلك، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بالجهة، منذ بداية الجائحة الى 281 حالة، وفق ما ورد في التقرير المحين الصادر، صباح اليوم السبت، عن الإدارة الجهوية للصحة، فيما ناهز مجموع المصابين 5195 شخصا، تعافى منهم 4536 مصابا.وتتصدر الدائرة الصحية جندوبة، اللائحة من حيث عدد المصابين، والذي بلغ 2300 مصاب من مجموع 5195 مصابا، كما تتصدر الدائرة نفسها عدد الوفيات بفيروس "كورونا"، بتسجيلها 87 حالة وفاة من مجموع 281 حالة شملت مختلف الدوائر الصحية بالجهة.ويعود هذا الارتفاع، وفق عدد من المختصين، الى عدد السكان بهذه الدائرة، والذي يناهز ربع سكان الولاية، البالغ نحو 400 ألف ساكن حسب آخر إحصاء صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في 2014، فضلا عن الارتفاع النسبي للإقبال على اجراء التحاليل، مقارنة ببقية الدوائر.في المقابل، تتذيل الدائرة الصحية بفرنانة هذه اللائحة من حيث عدد الإصابات، الذي لم يتجاوز ومنذ بداية الجائحة 151 إصابة، و18 حالة وفاة.