منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الحكومة الى تنفيذ خطة للحد من تاثير الزيادات في الأسعار على الفئات الضعيفة

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة الى تنفيذ خطة عاجلة للإحاطة بذوي الدخل الضعيف للحد من تأثير الزيادات المتتالية في الأسعار (الماء الصالح للشرب والنقل العمومي والسكر...)، مؤكدة استعدادها للمشاركة في وضع برنامج لتوجيه الدعم لمستحقيه.وطالبت الحكومة، أيضا، باتخاذ إجراءات عاجلة مصاحبة للحد من التأثير السلبي للزيادات على شريحة كبرى من العائلات ضعيفة الدخل في انتظار استكمال الإجراءات والآليات، التي ستمكن الدولة من توجيه الدعم، ليحقق هدفه الحقيقي والمتمثل في مساعدة الفئات الضعيفة على تلبية حاجياتها الأساسية.وأعربت المنظمة، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن استنكارها لهذه الزيادات نظرا لتدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة القسرية ونقص المداخيل نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا على عديد القطاعات الاقتصادية المنتجة.ودعت الحكومة الى صرف مساعدات عاجلة لذوي الدخل الضعيف لتدارك ما ستسببه الزيادات المتتالية في الأسعار من ضرر قد يهدد السلم الاجتماعية.وأشارت المنظمة الى أن "الزيادات المفاجئة والمتتالية في الأسعار أصبحت تشعر المستهلك ان الدولة تبحث عن اسهل الحلول لصعوباتها المالية، دون بذل أي مجهود لحماية الطبقات الضعيفة".