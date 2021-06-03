الملعب التونسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 30 جويلية القادم

اعلن الملعب التونسي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم الجمعة 30 جويلية القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء بقاعة الاجتماعات بدار الشباب خزندار.واضافت الهيئة المديرة لفريق باردو أن باب الترشحات سيفتح يوم الثلاثاء 13 جويلية على ان يغلق يوم الخميس 22 من الشهر ذاته على الساعة الواحدة بعد الزوال.وتابعت انها ملتزمة بمواصلة السهر على الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والرياضية المتعلقة بالجمعية إلى غاية تمرير مهامها إلى الهيئة المديرة التي ستفرزها الجلسة العامة الانتخابية.يذكر ان الملعب التونسي نزل في اعقاب الموسم الحالي الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.