   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

دورة رولان غاروس - البولونية لينات تواجه جابر في الدور السادس عشر

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - انسحبت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا من الدور الثاني من دورة رولان غاروس، احدى الدورات الكبرى للتنس، بسبب الاصابة خلال مباراتها مع البولونية ماغدا لينات المصنفة 45 عالميا والتي ستكون في مواجهة لاعبة التنس التونسية المتالقة انس جابر في الدور السادس عشر.
واضطرت اللاعبة الاولى عالميا الى الانسحاب في الشوط الثاني والنتيجة 2-2 بعدما انتهى الشوط الاول لفائدة اللاعبة البولونية 6-1.

وكانت انس جابر المصنفة 26 عالميا تغلبت في وقت سابق اليوم على الاسترالية استرا شارما المصنفة 124 عالميا 6-2 و6-4 في الدور الثاني بعد ان تفوقت في الدور الاول على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 43 عالميا 2-0.







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226853



En continu

Toutes les news
.

الخميس 03 جوان 2021 | 22 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:36 16:09 12:24 05:01 03:12
28°
 27° % 50 :الرطــوبة
تونــس 20°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2032°-2033°-2430°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    21639,5

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,34601 DT        1$ =2,74013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   1171,6 MDT