دورة رولان غاروس - البولونية لينات تواجه جابر في الدور السادس عشر

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انسحبت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا من الدور الثاني من دورة رولان غاروس، احدى الدورات الكبرى للتنس، بسبب الاصابة خلال مباراتها مع البولونية ماغدا لينات المصنفة 45 عالميا والتي ستكون في مواجهة لاعبة التنس التونسية المتالقة انس جابر في الدور السادس عشر.واضطرت اللاعبة الاولى عالميا الى الانسحاب في الشوط الثاني والنتيجة 2-2 بعدما انتهى الشوط الاول لفائدة اللاعبة البولونية 6-1.وكانت انس جابر المصنفة 26 عالميا تغلبت في وقت سابق اليوم على الاسترالية استرا شارما المصنفة 124 عالميا 6-2 و6-4 في الدور الثاني بعد ان تفوقت في الدور الاول على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 43 عالميا 2-0.