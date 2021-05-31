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البريد التونسي يصدر سلسلة من الطوابع البريدية مخصصة لعلوم الأحياء البحرية في تونس

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 22:03 قراءة: 0 د, 26 ث
يصدر البريد التونسي غدا الثلاثاء، غرة جوان 2021، سلسلة من أربعة طوابع بريدية مخصصة للحبار والأخطبوط والبرقاش وسبيكة البحر.

وتندرج هذه الإصدارات الجديدة في نطاق مزيد التعريف بثراء وتنوع الموارد البيولوجية والثروات البحرية في تونس وزيادة الوعي بحمايتها والحفاظ عليها باعتبارها أحد المكونات الهامة للثروة الطبيعية ببلادنا، وفق بلاغ اصدره الاثنين البريد التونسي.


وتعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من غد الثلاثاء بجـميع مكاتب البريد. كــما يــمكـــن اقتنــاؤهـــا عـــن بـعـد عـبر الأنترنات من خلال النفـاذ إلـى المـوقع المخصص لذلك، حسب ذات المصدر .





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