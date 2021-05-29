رجة أرضية بقوة 15ر3 على سلم ريشتر شمال غرب دار شعبان الفهري

وات -

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ظهر السبت، رجة أرضية بقوة 15ر3 درجة على سلم ريتشر بمنطقة شمال غرب دار شعبان الفهري التابعة لولاية نابل لم يشعر بها المتساكنونوبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان الرجة الأرضية وقعت عند الساعة الواحدة و 19 دقيقة بالتوقيت المحلي وحدد موقعها حسب التحاليل الأولية عند 55ر36 درجة خط عرض و 70ر10 خط طول.