   Om Kalthoum - لا يا حبيبي  

رجة أرضية بقوة 15ر3 على سلم ريشتر شمال غرب دار شعبان الفهري

Publié le Samedi 29 Mai 2021 - 20:04 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ظهر السبت، رجة أرضية بقوة 15ر3 درجة على سلم ريتشر بمنطقة شمال غرب دار شعبان الفهري التابعة لولاية نابل لم يشعر بها المتساكنون


وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان الرجة الأرضية وقعت عند الساعة الواحدة و 19 دقيقة بالتوقيت المحلي وحدد موقعها حسب التحاليل الأولية عند 55ر36 درجة خط عرض و 70ر10 خط طول.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226583



En continu

Toutes les news

الأحد 30 ماي 2021 | 18 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
30°
 30° % 14 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
30°-1829°-1929°-2030°-2129°-20
  • Avoirs en devises
    20858,8

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   1148,1 MDT