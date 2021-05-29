جلسة عامة بالبرلمان الاثنين القادم لاجراء حوار مع عدد من الوزراء

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 31 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09.00) بالمبنى الأصلي.ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للبرلمان توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى كل من ..وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجوزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابــــــةوزير السياحة، وزير الشؤون الثقافية بالنيابةوزير الشؤون الدينيةوزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريـــــــة بالنيابـــةوزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.