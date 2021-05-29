جلسة عامة بالبرلمان الاثنين القادم لاجراء حوار مع عدد من الوزراء

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 31 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09.00) بالمبنى الأصلي.
ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للبرلمان توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى كل من ..
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابــــــة
وزير السياحة، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
وزير الشؤون الدينية
وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريـــــــة بالنيابـــة
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للبرلمان توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى كل من ..
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابــــــة
وزير السياحة، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
وزير الشؤون الدينية
وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريـــــــة بالنيابـــة
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
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