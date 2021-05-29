البطولة الافريقية لرفع الاثقال للاكابر : رمزي بهلول يحصد المعدن النفيس في المسابقات الثلاث لوزن اقل من 81 كلغ

وات -

توج الرباع التونسي رمزي بهلول مساء الجمعة بثلاث ميداليات ذهبية في وزن اقل من 81 كلغ في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة الافريقية لرفع الاثقال للاكابر والكبريات المقامة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو.وجاءت الميدالية الذهبية الاولى في الخطف ب140 كلغ والثانية في النتر ب166 كلغ والثالثة في المجموع ب306 كلغ.وفي المقابل، اكتفت نهى الأندلسي في وزن أقل من 59 كغ بميدالية فضية واحدة حققتها في مسابقة الخطف (89 كلغ).وارتفعت الحصيلة التونسية في اعقاب اليوم الثاني لهذه البطولة الافريقية الى 9 ذهبيات و4 فضيات.وكان كارم بن هنية تحصل على ثلاث ذهبيات في وزن اقل من 73 كلغ وامين بوحجبة على ذهبيتين وفضية في وزن أقل من 61 كلغ في حين فازت زهرة الشيحي بذهبية واحدة وفضيتين في وزن 49 كلغ.