الخطوط التونسيّة السريعة تقوم ببرمجة 3 رحلات أسبوعيّة نحو ليبيا ابتداء من يوم 6 جوان 2021

أعلنت "الخطوط الجويّة السريعة" استعادة نشاطها نحو ليبيا من خلال برمجة 3 سفرات أسبوعيّة بين مطارات صفاقس/طينة وطرابلس/معيتيقة (ليبيا) ابتداء من يوم 6 جوان 2021 وذلك أيّام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع."يأتي برمجة هذا الخط الدولي استجابة لأهمية الطلب في صفاقس، وخاصة من قبل رجال الأعمال في المنطقة وفي كامل الجنوب التونسي"، وفق ما أوضحته الشركة.وأضافت أنّه "بالنسبة للحرفاء من ليبيا فإن هذه الرحلات ستسهل تنقّل المسافرين لأجل الأعمال والعلاج ولإجراء الزيارات السياحيّة والتجاريّة".وستؤمن الطائرات الجديدة للخطوط السريعة من نوع "أ تي آر 72-600" من الجيل الجديد هذه الرحلات، التّي تستغرق ساعة واحدة.وينضاف هذا الخط الجديد إلى شبكة الرحلات الدوليّة، التّي تقوم بها الخطوط الجويّة السريعة، التّي تؤمن رحلات باتجاه مالطا وبلارمو ونابولي (ايطاليا) وقريبا نحو وجهات أخرى.من جهة أخرى فإنّ الخطوط السريعة أفادت أنّها ستقوم بإقرار رحلة، ابتداء من يوم 6 جوان 2021، بين تونس وصفاقس بمعدل 3 رحلات أسبوعيّا أيّام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنشيط المطارات الوطنية.