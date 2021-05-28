   Oulaya - حواء  

مدير عام الصحة: الوضع الوبائي في تونس مازال خطيرا بتسجيل معدل للوفيات اليومية بأكثر من 50 حالة وفاة بكورونا

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 14:20 قراءة: 1 د, 9 ث
وات - قال مدير عام الصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح، اليوم الجمعة، إن "الوضع الوبائي مازال خطيرا بالنظر الى تسجيل معدل للوفيات اليومية بأكثر من 50 حالة وفاة بكورونا وفي ظل وجود أكثر من 600 مريضا في الانعاش".

وبين بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان تسجيل بعض التحسن في الوضع الصحي عموما لم يؤد الى انخفاض درجة المخاطر العالية، مشيرا الى أن الوضع الصحي مازال يسجل ارتفاعا لحصيلة الوفيات اليومية ولحالات الايواء بأقسام الانعاش.


وقال على هامش موكب تسلم شحنة جديدة من التلاقيح المضادة لكورونا ضمن مبادرة "كوفاكس " بمطار تونس قرطاج، "نحن بصدد استخلاص الدروس من الموجة الأولى والثانية والثالثة لفيروس كورونا"، مؤكدا ان الوزارة تتهيأ استعدادا لموجة رابعة قد تفد الى تونس لاحقا.

وفي سياق آخر، أفاد مدير الصحة، أن التلقيح المضاد لكوفيد 19 يمنح مناعة تستمر لمدة 8 أشهر، لافتا الى أن بعض المعطيات العلمية تتحدث عن امكانية اجراء جرعة ثالثة من التلقيح لبعض أنواع التطعيم التي يقتصر اجراؤها على نظام الجرعة الواحدة أو الجرعتين فقط.

وذكر أن الوزارة ستتفاعل مع كل المستجدات المتعلقة بالتلاقيح وستنتظر ما ستؤول اليه آخر الدراسات العلمية المنجزة حول فعالية التطعيم وطرق اجرائه، معبرا عن ثقته في قدرة تونس على انجاز حملة التطعيم التي أطلقتها منذ 13 مارس الفارط.

جدير بالذكر، أن عدد التونسيين الذين تلقوا التلقيح المضاد لكورونا في تونس اقترب من عتبة المليون شخص، أتم منهم حوالي 275 ألف شخص الجرعة الثانية من التطعيم ضد كورونا.

حر

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226505

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 17h 10m |           
غريب هذا الاصرار على الاحباط وبث الياس وتحطيم الامل
فالإحباط واليأس يؤدّيان إلى فساد الناس وتحلل المجتمعات،
والأمل يُنهض الهمم ويحفز الناس ويجعل الأفراد والمجتمعات في حالة التماسك والفاعليّة
ابعدوا عنا هذا الرهط من المحبطين ليصلح الحال وتنهض الهمم



En continu

Toutes les news

السبت 29 ماي 2021 | 17 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:08 12:24 05:03 03:15
26°
 26° % 50 :الرطــوبة
تونــس 18°
5.14 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1829°-1828°-1927°-2031°-21
  • Avoirs en devises
    20858,8

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33111 DT        1$ =2,74200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   1148,1 MDT