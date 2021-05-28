منحة أمريكية بقيمة 5 مليون دولار لتطوير البحث العلمي والطبي في تونس

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الجمعة عن فتح باب الترشحات للحصول على منحة "CURES" بقيمة خمس مليون دولاروأضافت السفارة في بلاغ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذه المنحة تهدف الى تحسين البحث العلمي في تونس للتصدي بشكل أفضل للأمراض غير المعدية وكيفية علاجهاولفتت السفارة الى أن هذا المشروع سيقوم بإنشاء مركز محاكاة في كلية الطب بصفاقس من أجل تعزيز قدرات الأطباء وطلاب الطب على تطبيق البحوث واختبار التقنيات والعلاجات الجديدةوشددت على أن الموعد النهائي لإرسال مطالب الترشحات حدد بتاريخ 2 جويلية 2021