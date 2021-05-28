   Oulaya - حواء  

منحة أمريكية بقيمة 5 مليون دولار لتطوير البحث العلمي والطبي في تونس

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 27 ث
أعلنت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الجمعة عن فتح باب الترشحات للحصول على منحة "CURES" بقيمة خمس مليون دولار

وأضافت السفارة في بلاغ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذه المنحة تهدف الى تحسين البحث العلمي في تونس للتصدي بشكل أفضل للأمراض غير المعدية وكيفية علاجها


ولفتت السفارة الى أن هذا المشروع سيقوم بإنشاء مركز محاكاة في كلية الطب بصفاقس من أجل تعزيز قدرات الأطباء وطلاب الطب على تطبيق البحوث واختبار التقنيات والعلاجات الجديدة

وشددت على أن الموعد النهائي لإرسال مطالب الترشحات حدد بتاريخ 2 جويلية 2021









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