منحة أمريكية بقيمة 5 مليون دولار لتطوير البحث العلمي والطبي في تونس

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الجمعة عن فتح باب الترشحات للحصول على منحة "CURES" بقيمة خمس مليون دولار
وأضافت السفارة في بلاغ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذه المنحة تهدف الى تحسين البحث العلمي في تونس للتصدي بشكل أفضل للأمراض غير المعدية وكيفية علاجها
ولفتت السفارة الى أن هذا المشروع سيقوم بإنشاء مركز محاكاة في كلية الطب بصفاقس من أجل تعزيز قدرات الأطباء وطلاب الطب على تطبيق البحوث واختبار التقنيات والعلاجات الجديدة
وشددت على أن الموعد النهائي لإرسال مطالب الترشحات حدد بتاريخ 2 جويلية 2021
وأضافت السفارة في بلاغ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذه المنحة تهدف الى تحسين البحث العلمي في تونس للتصدي بشكل أفضل للأمراض غير المعدية وكيفية علاجها
ولفتت السفارة الى أن هذا المشروع سيقوم بإنشاء مركز محاكاة في كلية الطب بصفاقس من أجل تعزيز قدرات الأطباء وطلاب الطب على تطبيق البحوث واختبار التقنيات والعلاجات الجديدة
وشددت على أن الموعد النهائي لإرسال مطالب الترشحات حدد بتاريخ 2 جويلية 2021
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