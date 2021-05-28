تونس تتسلم ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا تضم 256 ألف جرعة

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وصلت صباح الجمعة الى مطار تونس قرطاج شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، تضم 256 ألف جرعة تسلمتها تونس ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية الرامية الى توفير التطعيم للبدان المحدودة الدخل بدعم من منظمة الصحة العالمية.وبتسلم هذه الشحنة الرابعة من نوعها، يرتفع حجم الجرعات المسندة لتونس في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية الى 600 ألف جرعة، شملت 347 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي و256 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني.وبين ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، خلال حضوره موكب تسليم هذه الشحنة الجديدة، أن كميات اللقاح التي تسملتها تونس الى غاية اليوم في إطار مبادرة "كوفاكس" تمكن من تطعيم نسبة 3 بالمائة من التونسيين، مذكرا بأن منظمة الصحة العالمية تطمح الى حصول 20 بالمائة من التونسيين على التلقيح مع نهاية 2021.وكشف سوتيران أن تنفيذ مبادرة "كوفاكس" يواجه تحديات ترتبط أساسا بالتمويل وهو ما يتطلب ايفاء البلدان الممولة بتعهداتها كما تراهن المنظمة على زيادة المخابر المصنعة للتلقيح حتى تتمكن المبادرة من توفير الكميات المطلوبة من التطعيم.وجدد مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح في تصريح اعلامي، دعوة وزارة الصحة عموم المواطنين الى الانخراط في التسجيل في منظومة "ايفاكس" الخاصة بحملة التطعيم ضد كوفيد 19، مؤكدا سعي الوزارة الى تقريب عمليات التلقيح من المواطنين من خلال اتاحة انجازها في مراكز الصحة الأساسية للقاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز التلاقيح.واعتبر أن وفود الشحنة الجديدة من اللقاح في اطار مبادرة "كوفاكس" سيساهم في دعم نسق عمليات التطعيم، مشيرا الى أن وزارة الصحة تعمل في اطار تشاركي مع القطاع الصحي الخاص ممثلا في الصيادلة والأطباء من أجل انجاح حملة التلاقيح التي انطلقت منذ 13 مارس 2021.