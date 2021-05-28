حجز سلاح ناري نوع كلاشنكوف بمطار تونس قرطاج

تمكن الفريق الأمني المشترك للديوانة وشرطة الحدود بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 من إحباط محاولة تهريب سلاح ناري داخل أمتعة مسافرة من جنسية مغاربية قادمة من إحدى الدول الإفريقية.باخضاع أدباش المسافرة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة تم العثور داخلها على سلاح ناري نوع كلاشنكوف.ووفق بلاغ للديوانة, أذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحريات.