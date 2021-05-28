   Oulaya - حواء  

حجز سلاح ناري نوع كلاشنكوف بمطار تونس قرطاج

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 13:55 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكن الفريق الأمني المشترك للديوانة وشرطة الحدود بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 من إحباط محاولة تهريب سلاح ناري داخل أمتعة مسافرة من جنسية مغاربية قادمة من إحدى الدول الإفريقية.

باخضاع أدباش المسافرة المذكورة إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة تم العثور داخلها على سلاح ناري نوع كلاشنكوف.


ووفق بلاغ للديوانة, أذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحريات.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226484

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 17h 15m |           
هل استخراج سلاح كلاشنكوف من متاع مسافر على طائرة يحتاج الى "تفتيش دقيق"
كفاكم استهبالا للعقول وكونوا صادقين يحترمكم الناس اكثر

Maximelinoss  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 14h 29m |           
اعصروها وطلعوا منها الزيت هذه ارهابية وعندها علاقة بالارهاب
بالله كلاش جايبتو باش تصطاد العصافير والا الحمام؟



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