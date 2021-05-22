ناجي جلول : "حزب الائتلاف الوطني التونسي سيكون حزبا فاعلا وسيقدم الحلول والإضافة للمشهد السياسي"

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أكد الرئيس المؤسس لحزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول أنّ الحزب سيقدم الإضافة للمشهد السياسي بتوخي اسلوب عقلاني وممارسة سياسية جدية تؤمن تقديم الحلول للشاكل والمعضلات التي تعيشها البلاد مؤكإذ أنّ تونس اضحت في حاجة الى قوى فاعلة تسهم في الخروج بالبلاد من الاوضاع التي تعيشها ة وذلكوأضاف في تصريح لوات على هامش انطلاق اجتماع للمكتب السياسي الموسع للحزبه الذي يتواصل يومين بالمنستير أنّ لحزب الائتلاف الوطني حلولا للبطالة وذلك باعطاء الفلاحة اولوية مطلقة واسناد مهمة الاشراف على التكوين المهني إلى الجيش الوطني، والرجوع إلى السياسة الاقتصادية الحمائية وغيرها من الحلول.وانتقد ناجي جلول النظام السياسي الحالي الذي وصفه بالهجين معتبرا أنّ الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد اليوم هو "تنظيم استفتاء شعبي حول النظام السياسي الذي يجب ان يصبح رئاسيا وفق ما يرتئيه حزبه أو نظاما سياسيا برلمانيا يفرز أغلبية تحكم".وقال إنّ "الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وحلها لايمكن ان يكون الا سياسي مؤكدا ان ذلك لن يحدث الا بالقطع مع النظام السياسي الحالي الذي دمر البلاد" حسب تعبيره.وأفاد من ناحية أخرى بأنّ حزب الائتلاف الوطني التونسي انطلق اليوم عبر تنظيم هذا الاجتماع في الإعداد للمشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة سنة 2024 وسيترشح بالتحالف مع أحزاب أخرى باستثناء أحزاب "الإسلام السياسي التي اعتبر ان التحالف معها خطا احمر".وبيّن أنّ أشغال هذا الاجتماع وهو الأوّل تشمل تنظيم ورشات حول هوية الحزب التي ستكون هوية وطنية اجتماعية، وهيكلة الحزب، وخطابه السياسي،مؤكدا ان حزبه يسعى الى إعادة بناء الدولة الوطنية . وبخصوص قطاع الاعلام يؤكد ناجي جلول ضرورة ارساء إعلام سياسي بديل يعطي الحلول والأفكار ويحترم المبادئ والصراع الفكري والسياسي.