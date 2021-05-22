البطولة الافريقية للجيدو - الذهب لكل من نهال شيخ روحه وفيصل جاء بالله

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احرز كل من فيصل جاء بالله (وزن + 100 كلغ) ونهال شيخ روحه (وزن + 78 كلغ) ميداليتين ذهبيتين اليوم السبت في البطولة الافريقية للجيدو المقامة بالعاصمة السنيغالية داكار.وبفوز كل من جاء بالله وشيخ روحه ارتفع رصيد المنتخب التونسي من المعدن النفيس الى خمس ميداليات ذهبية بعد تتويج كل من اميمة البدوي (-48 كلغ) وغفران الخليفي (-57 كلغ) ونهال الاندلسي (-70 كلغ).وتحصل قصي بن غرس من جهته على الميدالية الفضية لوزن (-100 كلغ) رافعا بذلك رصيد المنتخب التونسي من الميداليات الفضية الى ثلاث بعد فضيتي كل من هاشم السلامي (-81 كلغ) ومريم الخليفي (-70 كلغ).ونال كل من عبد العزيز بن عمار برونزية (وزن - 90 كلغ) وانيس بن خالد برونزية (+ 100 كلغ) وسارة المزوغي برونزية وزن (-78 كلغ) ليصبح رصيد المنتخب التونسي من هذا المعدن ست ميداليات بعد ميداليات كل من حمزة الورغي (-73 كلغ) ومريم البجاوي (-63 كلغ) ورانية الحرباوي (-48 كلغ).وتصدر المنتخب التونسي للجيدو، الترتيب العام للبطولة الافريقية، ب5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية متقدما على المغرب (4 ذ و1ف و4 بر) والجزائر (3ذ و3 ف و6 بر).