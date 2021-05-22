بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد : الترجي الرياضي يعزز موقعه في الصدارة

عزز الترجي الرياضي التونسي موقعه في الصدارة فوزه اليوم السبت على مضيفه نادي ساقية الزيت بنتيجة 38 - 27 ، في اطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد.وفيما يلي كامل نتائج لقاءات الجولةنادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي 27 - 38مكارم المهدية - جمعية الحمامات 23 - 24النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساف 32 - 21بعث بني خيار - النجم الرياضي الساحلي 29 - 32وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:الترجي الرياضي التونسي 10 4النادي الافريقي 8 5جمعية الحمامات 8 5النجم الرياضي الساحلي 8 5نادي ساقية الزيت 7 5نادي كرة اليد بقصور الساف 5 5مكارم المهدية 2 4بعث بني خيار 2 5