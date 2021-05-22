بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد : الترجي الرياضي يعزز موقعه في الصدارة

عزز الترجي الرياضي التونسي موقعه في الصدارة فوزه اليوم السبت على مضيفه نادي ساقية الزيت بنتيجة 38 - 27 ، في اطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد.
وفيما يلي كامل نتائج لقاءات الجولة
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي 27 - 38
مكارم المهدية - جمعية الحمامات 23 - 24
النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساف 32 - 21
بعث بني خيار - النجم الرياضي الساحلي 29 - 32
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 10 4
النادي الافريقي 8 5
جمعية الحمامات 8 5
النجم الرياضي الساحلي 8 5
نادي ساقية الزيت 7 5
نادي كرة اليد بقصور الساف 5 5
مكارم المهدية 2 4
بعث بني خيار 2 5
وفيما يلي كامل نتائج لقاءات الجولة
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي التونسي 27 - 38
مكارم المهدية - جمعية الحمامات 23 - 24
النادي الافريقي - نادي كرة اليد بقصور الساف 32 - 21
بعث بني خيار - النجم الرياضي الساحلي 29 - 32
وعلى ضوء النتائج الحاصلة يكون الترتيب على النحو التالي:
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 10 4
النادي الافريقي 8 5
جمعية الحمامات 8 5
النجم الرياضي الساحلي 8 5
نادي ساقية الزيت 7 5
نادي كرة اليد بقصور الساف 5 5
مكارم المهدية 2 4
بعث بني خيار 2 5
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