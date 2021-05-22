الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 22 ماي 2021

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قبلي-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة ورصد 12 إصابة جديدة عن طريق التحاليل السريعة

سليانة: فتح مركز تلقيح جديد ضد فيروس "كورونا" بمعتمدية مكثر



قابس: تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

منوبة: تركيز مركز تلقيح محلي ثان لفائدة اهالي المرناقية وبرج العامري

سليانة: تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف : تسجيل حالة وفاة و 35 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

القصرين : فتح 3 مراكز تلقيح جديدة ضد فيروس كورونا في معتمديات تالة وفوسانة وفريانة

نابل : تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 695 حالة منذ بداية الجائحة

سجّلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها منذ ظهور الوباء الى 297 حالة، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحدادوأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنه تم رصد 12 اصابة جديدة بالفيروس عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة ليبلغ بذلك اجمالي الاصابات المؤكدة بهذا الوباء منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالجهة في شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم 7461 حالة منها 7034 حالة تعاف فيما لا تزال 130 حالة مصنفة نشطة.تم صباح اليوم السبت، إفتتاح مركز جديد للتطعيم ضد فيروس "كوفيد 19" بدار الشباب بمعتمدية مكثر التابعة لولاية سليانة بغاية تقريب الخدمات الصحية لمتساكني معتمديات الروحية وكسرى ومكثر، فضلا عن تدعيم المركز الجهوي للتلقيح بسليانة المدينة، وفق ما بينه مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة حسن المناعي ل(وات)وأضاف المناعي أنه تم إستدعاء 400 شخص (سنهم فوق 60 سنة) للتلقيح ضد فيروس "كورونا"، مؤكدا ان إنطلاق العملية تمت في ظروف طيبة وانه تم إلى حدود الساعة 11 صباحا تطعيم 100 شخصوذكر بالمناسبة أنه سيتم مع أواخر الأسبوع القادم فتح مركز تلقيح جديد بمعتمدية قعفور قصد تقريب الخدمات الصحية لمعتمديات الكريب و بوعرادة والعروسة وقعفور ، ليرتفع بذلك العدد الجملي لمراكز التطعيم بالجهة إلى 3 مراكزافاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس الى 429 وفاة.وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 143 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 30 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" واثبتت اصابة اصحابها بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن الإصابات تتوزع الى 12 اصابة بقابس الجنوبية و08 اصابات بالحامة و06 اصابات بوذرف واصابتين (02) بمارث واصابة واحدة (01) بكل من غنوش ومطماطة الجديدة.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 13096 شخصا من بين 13349 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 252 حالة من بينها 68 حالة بقابس الجنوبية و67 حالة بالحامة .تدعمت منظومة التلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" بولاية منوبة، بمركز تلاقيح محلي ثان بالمركز الوسيط بالمرناقية وذلك بعد انطلاق خدمات المركز الجهوي بمركز الطب المدرسي والجامعي بمنوبة في مارس المنقضي، والمركز المحلي بطبربة في نهاية افريل المنقضي.وانطلقت اليوم السبت خدمات المركز التي ستكون نهاية كل اسبوع وعلى مدى يومين، لينتفع بخدماته أهالي معتمدتي المرناقية وبرج العامري، وفق تصريح مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة جبران جليدي ل(وات)وأضاف جليدي أن طاقة استيعاب المركز تبلغ 800 شخص يوميا، مشيرا إلى مساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني، على غرار الهلال الاحمر والكشافة التونسية، في تنظيم عملية الدخول والخروج، وتأمين الحواجز بين مختلف الفضاءات بالمركز، ومنع التجمهر، وفرض التباعد.من جهته، ثمن والي منوبة محمد شيخ روحه الذي افتتح المركز صحبة رؤساء بلديات المرناقية والبساتين وبرج العامري ومعتمديْ المعتمديتين، مجهودات اعوان واطارات القطاع الصحي بالجهة وخاصة بمراكز التلقيح والتي أسفرت عن إجراء مايناهز ال25 الف عملية تلقيح منذ إنطلاق الحملة بالمركز الجهوي، فضلا عن مساندة البلديات وخاصة المرناقية وطبربة وبقية مكونات المجتمع المدني لحملات التلقيح وتأمين الظروف المناسبة لحسن سيرها.وأعلن عن تركيز مركز تلقيح محلي سيكون بالمركز الوسيط بوادي الليل، من شانه ان يساهم في مضاعفة مجهود التلقيح بالجهة، ويخفف الضغط على المركز الجهوي، وفق تعبيره.سجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، 108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 5115 حالة مؤكدة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 55 إصابة بسليانة المدينة و15 اصابة بسيدي بورويس و10 اصابات بمعتمديتي برقو وبوعرادة و9 إصابات بكسرى و5 اصابات بقعفور وإصابتين بالعروسة وإصابة بمعتمديتي الكريب ومكثروبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، 24 حالة من بينها 5 حالات بالانعاش و21 حالة بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 212 حالةسجلت ولاية باجة، امس الجمعة، 25 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد اغلبها بمدينة باجة التى رصدت بها 12 اصابة، وتوزعت بقية الاصابات على معتمديتي مجاز الباب (6 اصابات ) وتبرسق (7 اصابات)، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 6557 حالة منها 30 حالة اصابة بالسلالة البريطانية للفيروس وذلك من جملة 19985 تحليلا تم اجراؤها.ولم تسجل الولاية امس الجمعة ولليوم الثاني على التوالي اية حالة وفاة، علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 206 حالات وفاة، وقاربت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال93 بالمائة بعد تسجيل تعافي 6088 شخصا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم السبت في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة حالة وفاة واحدة و 35 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج 165 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 20 ماي.وارتفع بذلك عدد الوفيات إلجملية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 283 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8625 حالة تعافى منها 8208 أشخاص.وأفرزت الاحصائية اليومية الجديدة أيضا تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها 66 شخصا منهم 16 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثّف فيما يخضع 417 شخصا للحجر الصحي.تدّعم المركزين الجهويين للتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بمدينتي القصرين وسبيطلة في ولاية القصرين بفتح ثلاثة مراكز جديدة للتلاقيح أمس الجمعة بكل من معتمديات تالة وفوسانة و فريانة وذلك اعتبارا للاعداد المسجّلة في منظومة التسجيل «ايفاكس» في هاته المعتمديات وكذلك لخصوصية الوضع الوبائي الحرج بها وفق ما أوردته مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين في صفحتها الرسمية.وذكرت ذات المصالح أنه سيتمّ في غضون الأسبوع المقبل إفتتاح مركزا جديدا للتلقيح بمعتمدية سبيبة ليرتفع بذلك العدد الجملي لمراكز التطعيم بالجهة إلى 6 مراكز و ذلك في إطار معاضدة جهود المصالح الجهوية والصحية في تقريب خدمات التلقيح من المواطنين والتخفيف من الضغط على بقية المراكز بالولاية و إنجاح مختلف مراحل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.سجّلت ولاية نابل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 695 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد في التحيين الدوري الصادر مساء الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة في علاقة بالوضع الوبائي وانتشار الفيروس.وبلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة بعد إجراء 339 تحليلا مخبريا 80 حالة ليترفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 20764 حالة من بينها 986 إصابة نشطة.و في المقابل، سجل عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس استقرارا ب96 حالة إيواء.وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على معتمديات قرمبالية (حالتين) وحالة بكل من قربة ونابل وتاكلسة والهوارية وقليبية وتتراوح أعمارهم بين48 و84 سنة.