الكرة الطائرة - النادي النسائي بقرطاج يتوج بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه

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توج النادي النسائي بقرطاج بلقب بطولة تونس للكرة الطائرة للسيدات اثر فوزه على النادي الصفاقسي حامل لقب الموسمين الاخيرين بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوطين (25-20 و13-25 و25-17 و21-25 و15-8) في مباراة اياب نهائي الكبريات التي اقيمت يوم الجمعة بقاعة البجاوي بصفاقس.وكان النادي النسائي بقرطاج حسم مباراة الذهاب ايضا في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد بنتيجة ثلاثة اشواط لشوط واحد.وهي البطولة السابعة في سجل النادي النسائي بقرطاج بعد سنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018.يذكر ان الفريقين سيتواجهان مجددا في الدور النهائي لكاس تونس خلال الاسبوع المقبل.وتجدر الاشارة الى ان النادي النسائي بقرطاج كان قد احرز هذا الموسم لقبين اخرين على حساب النادي الصفاقسي هما كاس السوبر والبطولة الافريقية للاندية البطلة.v