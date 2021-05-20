وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الاستعداد لتصويب أي خطأ في علاقة بعدم اسناد المساعدات الظرفية الخاصة بالمتضررين من جائحة كوفيد 19 لمستحقيها

وات - أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اليوم الخميس، استعداد وزارته لتصحيح أي خطأ يقع إثباته، في علاقة بعدم إسناد المساعدات الظرفية المحدثة لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد 19 سنة 2020 لعدد من مستحقيها.
وشدد الوزير، في رده على تساؤلات النواب في جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للحوار مع أعضاء من الحكومة، على أنه حصل على هذه المساعدات الظرفية، جميع المسجلين في المنصتين "باتيندا" و"مساعدة المؤسسات" اللتين وضعتا على ذمة أصحاب المؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد 19 سنة 2020
وأشار في المقابل إلى أن تخلف بعض المعنيين بهذه المساعدات الاستثنائية على التسجيل في المنصتين المذكورتين أو ادراجهم لبعض المعطيات الخاطئة حال دون تمتيعهم بهذه المساعدات، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب هذه الأخطاء بعد التحقق والتثبت من وجودها.
وبخصوص اسناد المنح وبطاقتي العلاج البيضاء والصفراء للعائلات المعوزة، أكد الوزير أن هذه المهمة موكلة الى اللجان الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تتولى القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الفئات التي تتوفر بها شروط الانتفاع بهذه الاجراءات، مفيدا أن الوزارة تقوم باستمرار بتحيين قاعدة بيانات هذه الفئات حيث تم من شهر جانفي 2021 الى حدود شهر ماي الحالي التوقف عن تمكين نحو 5960 شخص بهذه الاعانات بعد أن ثبت عدم توفرهم على الشروط اللازمة.
ولم ينكر الوزير وجود نقص في عدد الاخصائيين الاجتماعيين، البالغ عددهم 2200 أخصائي حاليا وصعوبة ظروف عملهم بسبب نقص في التجهيزات والمعدات، لافتا إلى انهم يقومون رغم ذلك بعمل كبير حيث يتولى الأخصائي الواحد على كل 1500 مواطن، القيام بتحيين سجل الفقر وانجاز البحوث الاجتماعية علاوة على المهام العديدة الاخرى التي توكل اليه.
وبخصوص مشروعي احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والارضية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة أكد الوزير أن الوزارة عازمة على المضي قدما في انجاز الملفين رغم الصعوبات و العراقيل التي تواجههما، مشددا على أن استكمالهما قد يتطلب مزيدا من الوقت الا نتائجهما ستكون "مبهرة في علاقة بالقضاء على الفقر في تونس"، وفق قوله.
دلال
وشدد الوزير، في رده على تساؤلات النواب في جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للحوار مع أعضاء من الحكومة، على أنه حصل على هذه المساعدات الظرفية، جميع المسجلين في المنصتين "باتيندا" و"مساعدة المؤسسات" اللتين وضعتا على ذمة أصحاب المؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد 19 سنة 2020
وأشار في المقابل إلى أن تخلف بعض المعنيين بهذه المساعدات الاستثنائية على التسجيل في المنصتين المذكورتين أو ادراجهم لبعض المعطيات الخاطئة حال دون تمتيعهم بهذه المساعدات، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب هذه الأخطاء بعد التحقق والتثبت من وجودها.
وبخصوص اسناد المنح وبطاقتي العلاج البيضاء والصفراء للعائلات المعوزة، أكد الوزير أن هذه المهمة موكلة الى اللجان الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تتولى القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الفئات التي تتوفر بها شروط الانتفاع بهذه الاجراءات، مفيدا أن الوزارة تقوم باستمرار بتحيين قاعدة بيانات هذه الفئات حيث تم من شهر جانفي 2021 الى حدود شهر ماي الحالي التوقف عن تمكين نحو 5960 شخص بهذه الاعانات بعد أن ثبت عدم توفرهم على الشروط اللازمة.
ولم ينكر الوزير وجود نقص في عدد الاخصائيين الاجتماعيين، البالغ عددهم 2200 أخصائي حاليا وصعوبة ظروف عملهم بسبب نقص في التجهيزات والمعدات، لافتا إلى انهم يقومون رغم ذلك بعمل كبير حيث يتولى الأخصائي الواحد على كل 1500 مواطن، القيام بتحيين سجل الفقر وانجاز البحوث الاجتماعية علاوة على المهام العديدة الاخرى التي توكل اليه.
وبخصوص مشروعي احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والارضية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة أكد الوزير أن الوزارة عازمة على المضي قدما في انجاز الملفين رغم الصعوبات و العراقيل التي تواجههما، مشددا على أن استكمالهما قد يتطلب مزيدا من الوقت الا نتائجهما ستكون "مبهرة في علاقة بالقضاء على الفقر في تونس"، وفق قوله.
دلال
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