تصفيات كاس امم افريقيا 2022 للسيدات: تأجيل مقابلات الدور الاول الى شهر اكتوبر المقبل

قررت اللجنة المنظمة لتصفيات كاس افريقيا للامم للسيدات على مستوى الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) تأجيل مقابلات تصفيات الدور الاول الى شهر اكتوبر المقبل.ويعود سبب التأجيل اساسا الى الوضعية السيئة التي تتواجد عليها بعض الملاعب الافريقية بالإضافة الى الاجراءات الاحترازية التي تدخل ضمن الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتبعا لهذا التأجيل أعدت اللجنة المكلفة بتنظيم تصفيات هذه المسابقة القارية المقررة بالمغرب عام 2022 برنامجا جديدا يمتد من 18 الى 26 اكتوبر 2021 بالنسبة للدور الاول ومن 14 الى 23 فيفري 2022 بالنسبة للدور الثاني.وتجدر الإشارة انّ المنتخب التونسي للسيدات سيواجه نظيره المصري في الدور الاول من هذه التصفيات. وفي صورة التاهل الى الدور الثاني، يلاقي المنتخب التونسي المترشح من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين غينيا الاستوائية والكونغو الديموقراطية على ان يصعد الفائز للمرحلة النهائية.وللمرة الاولى ستقام نهائيات كاس افريقيا للامم للسيدات في نسخة 2022 بمشاركة 12 منتخبا بدلا عن 8 منتخبات كما كان عليه الامر في الدورات السابقة.