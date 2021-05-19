الكاف : مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة حول التستر على معلومة في غاية من الخطورة متلّقة بقضية مقتل رفقة الشارني

وات -

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في الكاف ماهر كريشان، في تصريح لمراسل (وات) اليوم الأربعاء ،انه تم يوم أمس، في تطور جديد لقضية الهالكة رفقة الشارني التي قام زوجها عون الامن بقتلها بسلاحه المهني ، خلال الأسبوع الماضي بمقر سكناهما، مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف،كريمة البريني، حول تستّرها وتكتّمها على معلومة في غاية من الخطورة متمثلة في إعلامها من قبل الهالكة قبل مثولها أمام النيابة العمومية بأن زوجها هدّدها بالذبح في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.وأوضح وكيل الجمهورية أن هذا التكتّم يعتبر، حسب قوله ، خرقا صريحا لواجب الاشعار والإعلام المنصوص عليه بالفصلين 14 و 39 من القانون 58 لتجريم العنف ضد المرأة.ويذكر أن جريمة القتل هذه جدت بمدينة الكاف يوم الاحد، 09 ماي، حيث قام عون بالحرس الوطني بقتل زوجته بعدة عيارات نارية اطلقها من سلاحه المهني يوما بعد مثوله امام النيابة العمومية في حالة تقديم وإطلاق سراحه بعد إسقاط زوجته شكايتها ضده، وهو ما أحدث ضجة إعلامية حول ملابسات هذه الجريمة وخاصة فيما يتصل بإطلاق سراح الجاني من قبل المحكمة.