وصول 234 سائحا روسيا إلى المنطقة السياحية جربة جرجيس في ظل بروتوكوا صحي مضبوط مسبقا

وات -

حطت، اليوم الأحد، رحلة جوية قادمة من موسكو نحو مطار جربة جرجيس الدولي، تحمل على متنها 234 سائحا روسيا توجهوا الى المنطقة السياحية جربة جرجيس من ولاية مدنين، أين خضعوا الى بروتوكول صحي دقيق ضبطته كل من وزارتي السياحة والصحة، يشمل كامل مسار تنقل السواح منذ وصولهم حتى نقلهم الى النزل واقامتهم، إلى حين مغادرتهم، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي.وأوضح المحواشي، في تصريح أفاد به (وات)، ان هذه الرحلة هي الاولى القادمة من هذه السوق خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى انه من المنتظر أن تعقبها رحلات إضافية اسبوعيا، إمّا بمعدل رحلة او رحلتين ستحدد في شهر جوان القادم، بعد أن سبقتها رحلات أخرى قادمة من بولونيا وتشيكيا وبلاروسيا تمت برمجتها بمعدل 3 رحلات من بلونيا، ورحلتين من تشيكيا، ورحلتين من بلاروسيا كل 10 أيام.ولفت في ذات السياق، إلى تحسن المؤشرات السياحية، بما يؤكد بداية العودة تدريجيا للنشاط السياحي، وهو أمر مهم في ظل جائحة "كورونا" للتموقع من جديد بين الوجهات السياحية العالمية المنافسة، على حد تقديره.يذكر أنه رافق هذه العودة التدريجية للنشاط السياحي، إعادة فتح بعض النزل التي تخضع الى مراقبة متواصلة لمدى تطبيقها البرتوكول الصحي المعتمد في القطاع السياحي.